Polémicas palabras de un exmédico del Madrid sobre el uso de vendajes: «En las muñecas tienes un acceso venoso más fácil»

Ver a futbolistas portando vendajes en manos y muñecas se ha convertido en los últimos tiempos en una imagen habitual. A Benzema, primer caso icónico tras una fractura en esa zona, le han seguido muchos jugadores, como en el caso del Barcelona, en el que Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha o De Jong entre otros se han sumado a esta moda.

Sin embargo, muchos se preguntan el por qué de este creciente uso de vendajes entre los futbolistas. Niko Mihic, exdoctor del Real Madrid, se mostró contundente sobre el tema en una entrevista en 'Marca': «Si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas».

«Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis… de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas», fueron las polémicas palabras del encargado de los servicios médicos del club blanco durante siete años.

El doctor croata añadió que no entiende el secretismo en torno al uso de este tipo de vendas. «Yo no entiendo por qué lo están haciendo y que lo desmientan. Que digan 'no', pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad?».

«No creo en modas. Yo creo que un jugador no juega con un aparataje que diseña una lesión, una carencia, si no es por hacer algo con eso, no es porque es más guapo», sentenció Mihic en la citada entrevista.