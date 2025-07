Pia Sundhage, la guitarra motivadora de Suiza

Un gol agónico en el minuto 92 de Riola Xhemaili clasificó a Suiza para los cuartos de final como segunda de grupo, donde posiblemente se encuentre con España, a la que le basta el empate ante Italia para liderar definitivamente el grupo B. Estaba ante las cuerdas el combinado helvético ... tras el penalti con el que fue castigado Suiza y que transformó Kuika a doce minutos para el final. El equipo local no perdió la fe ni la motivación, que le llevó a los cuartos de final de la Eurocopa que organizan. Primero de grupo quedó Noruega, que se impuso a Finlandia (4-3).

La motivación se podría definir como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el propósito de lograr una meta. El rol del motivador en un equipo es estimular y mantener la energía y el entusiasmo del grupo para alcanzar los objetivos. Y ahí es donde aparece Pia Sundhage (Ulricehamn, Suecia, 1960), la seleccionadora de Suiza, conocida por su extensa trayectoria en el fútbol femenino pero también por su metodología a la hora de motivar a sus jugadoras. Tras formarse en los banquillos de diferentes clubes como el AIK (2000) en Suecia, el Philadelphia Charge, el Boston Breakers, el Kolbotn y el Orebro, estos dos últimos noruegos, comenzó un largo y exitoso periplo como seleccionadora de diferentes países. En 2007 fue segunda entrenadora de China. Al año siguiente fue nombrada seleccionadora de Estados Unidos, donde se consagró: ganó dos oros olímpicos en Pekín y Londres, y en 2012 la FIFA la nombró mejor entrenador femenino del año. En 2013 regresó a Suecia como seleccionadora nacional. En la Eurocopa de ese año la llevó a semifinales. Desde 2019 a 2023 fue la entrenadora de la selección brasileña, con la que ganó la Copa América. En enero del año pasado fue nombrada seleccionadora de Suiza.

Sundhage ha encontrado la motivación a través de la música. Y con ella trata de mantener despiertas y a tope a sus futbolistas antes de un partido y también en las concentraciones. «Soy una persona positiva, así que intento motivar con este tipo de signos», explica para justificar sus métodos. Lo hace en el Hotel Seepark de Thun, donde está alojada la selección helvética. Allí es habitual oír melodías que se filtran bajo las puertas de las estancias en las que conviven las futbolistas. Sundhage les da instrucciones con música y las motiva a través de mensajes que vienen escritos en las letras de las canciones.

Pia Sundhage da instrucciones a sus jugadoras durante una pausa de hidratación EFE

Le funcionó con Suecia y la plantó en el Mundial. Ahora lo practica con Suiza. Su particular método lo estrenó, tal como ella misma ha desvelado, de su etapa en Estados Unidos. Allí trabajaba bajo una presión extrema. Y para rebajar tensiones entre el grupo, les cantaba a sus jugadoras en el vestuario, en las charlas técnicas, en los entrenamientos, en las comidas del equipo. Pia improvisaba situaciones inverosímiles que las chicas acogían de buen agrado. Y así fueron lloviendo los títulos.

A la historia pasó su actuación durante la ceremonia del Balón de Oro de 2012, en la que ella ganó el galardón como mejor entrenadora y levantó al público de sus asientos. En el discurso de la entrega del galardón se le ocurrió interpretar a Bob Dylan para asombro de los asistentes. Después, en la posterior rueda de prensa, cantó a Simon&Garfunkel. Los espectadores se sorprendieron pero sus seguidores lo recibieron con normalidad, porque ya saben que Pia toca la guitarra y canta en cualquier lugar. Lo hace en los vestuarios para animar a sus jugadoras, durante las cenas del equipo e incluso en las entrevistas con los medios. No importa la ocasión.

Pero no todo es frivolidad en la vida de Sundhage, Cuando ganó el oro olímpico se negó a aceptar la invitación del presidente del país. Primaron sus principios comunistas. «¿Qué voy yo a hacer allí? No estoy interesada», justificó la entrenadora, que declinó almorzar con Bush. Sundhage, que había comenzado como entrenadora en 1992 en equipos de la Liga sueca decidió cruzar el Atlántico en el 2000 para probar en el 'soccer' americano (Filadelfia y Boston) y tomó las riendas de la sección de Estados Unidos de 2007 a 2012 con quien acabó finalista en el Mundial de 2011 y conquistó dos oros olímpicos, en Pekín'2008 y Londres'2012.

Noticia Relacionada Nacho Fernández, el estratega de guardia de Montse Tomé Sergi Font Mano derecha de la seleccionadora, se ha forjado Bordalás y Marcelino, y diseña las jugadas a balón parado

«Me gusta decir cosas que se puedan recordar. El inglés no es mi lengua nativa y por eso, cuando no encuentro una palabra... me pongo a cantar», explica cuando le preguntan por su faceta de cantante. Y ensalza la capacidad de las jugadoras sudamericanas: «El fútbol femenino en Sudamérica debería crecer como lo ha hecho en Europa. Allí vemos cuántas jugadoras profesionales hay, cómo cambian de clubes y tienen una vida profesional. Si podemos conseguir algo así en Sudamérica, podríamos elevar el nivel del fútbol femenino porque se trata de competir al más alto nivel». Ahora espera seguir haciendo historia con Suiza: «Veo al pueblo suizo apoyando a su equipo, veo el entusiasmo popular en torno a esta competición. Es fantástico, tengo la sensación de que está impulsando el progreso. Obviamente, si se clasificaran, sería aún mejor. Pero no quiero adelantarme demasiado. Quiero disfrutar de este momento. Este partido contra Finlandia», explicaba antes del trascendental duelo de esta Eurocopa. Luego en el vestuario, con la clasificación en el bolsillo, seguro que cogió su guitarra.