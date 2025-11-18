Suscribete a
La pesadilla de la tercera vez: Italia toca fondo y se prepara para el humillante sorteo de la repesca del Mundial

La selección transalpina, condenada a disputar su tercera eliminatoria de repesca consecutiva para apurar sus opciones de estar en la Copa del Mundo

Pio Esposito, en la dura derrota de Italia ante Noruega (1-4) del pasado domingo
Ángel Gómez Fuentes

La selección nacional de fútbol entrenada por Gennaro Gattuso fue despedida el domingo en el estadio de San Siro con un estruendo de silbidos. El 1-4 encajado por Italia frente a Noruega, que se paseó en el segundo tiempo, reflejó el duro diagnóstico ... de una selección en profunda crisis, que, por tercera vez consecutiva, jugará una repesca mundialista. La humillación se siente doblemente en un país que fue cuatro veces campeón del mundo, forzado a rezar y esperar casi en un milagro ante el fantasma de la eliminación.

