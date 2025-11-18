La pesadilla de la tercera vez: Italia toca fondo y se prepara para el humillante sorteo de la repesca del Mundial

La selección nacional de fútbol entrenada por Gennaro Gattuso fue despedida el domingo en el estadio de San Siro con un estruendo de silbidos. El 1-4 encajado por Italia frente a Noruega, que se paseó en el segundo tiempo, reflejó el duro diagnóstico ... de una selección en profunda crisis, que, por tercera vez consecutiva, jugará una repesca mundialista. La humillación se siente doblemente en un país que fue cuatro veces campeón del mundo, forzado a rezar y esperar casi en un milagro ante el fantasma de la eliminación.

Si el gol inicial de Pio Esposito, en un buen primer tiempo, sirvió para encender una tenue llama de ilusión, el vendaval noruego de la segunda mitad la apagó con una crueldad demoledora. Los titulares de la prensa italiana no dejaron lugar a dudas: ¡qué papelón!, ¡vaya desastre!, ¡una humillación!, ¡qué ridículo!

El comentarista del 'Corriere della Sera', Paolo Condò, lo resume con dureza: «El golpe ha sido fuerte, porque este era el primer partido de Gattuso contra un equipo de verdad. Hemos vuelto exactamente donde nos dejó Luciano Spalletti», destituido por la Federación en junio pasado tras perder contra Noruega (0-3). Y es que el equipo de Gattuso mostró «todos sus límites» cuando la Noruega de Haaland, que firmó dos goles espléndidos y jugó con una facilidad insultante, decidió dejar de especular y apretar el acelerador.

Gattuso pide perdón

Gennaro Gattuso, el técnico conocido por su carácter aguerrido y temperamental, se vio obligado a pedir disculpas con resignación: «Debemos, ante todo, pedir perdón a nuestros aficionados. El 4-1 es un resultado duro… en el segundo tiempo se manifestaron todos nuestros defectos».

La reacción de los expertos fue implacable. El conocido comentarista Sandro Sabatini describió así el desencanto de los aficionados: «Los silbidos son muy merecidos. No es que Noruega sea grande, es la Italia de Gattuso la que es demasiado pequeña, distraída y presuntuosa». Según Sabatini, a esta selección le falta lo que siempre hizo grande al fútbol italiano: «garra, defensa y astucia».

El terror de las marcas históricas

El verdadero motivo del miedo y el desencanto de los aficionados italianos no es solo el marcador de San Siro frente a Noruega, sino la sombra que proyecta: la de las eliminaciones en la repesca ante Suecia (2017) y Macedonia del Norte (2022), que impidieron a Italia participar en los Mundiales de Rusia, en 2018 (los 'azzurri' no se quedaban fuera de un Mundial desde 1958, en Suecia), y de Qatar en 2022.

Esos recuerdos son una pesadilla en el país transalpino. Italia, cabeza de serie en el sorteo de este jueves, día 20, en Zúrich, podría cruzarse en semifinales (a disputar en Bérgamo, el 26 de marzo) con Suecia, Rumanía, Irlanda del Norte y, dependiendo del resultado en Cardiff, con Gales o Macedonia del Norte. Muchos italianos temen que, de concretarse el tercer fallo consecutivo, dejaría a un niño nacido en 2015 correr el riesgo de llegar a 15 años sin haber visto a su selección jugar un solo Mundial.

Por eso, esta es la amarga reflexión que recorre el país: «Estamos produciendo un campeonato de nivel bajísimo», una situación que está alejando a los jóvenes y que hace que el riesgo de quedarse fuera del Mundial sea, como subrayan muchos medios, «una humillación histórica».

Gattuso tiene cuatro meses para mejorar una selección que, si bien tiene potencial, se enfrenta al momento más delicado de su historia reciente. Necesitará recuperar a algunos jugadores y, sobre todo, devolverle al equipo la fe y la garra que San Siro echó tanto de menos. Marzo dictará sentencia. Para entonces, Italia deberá demostrar que aún conserva ese instinto competitivo que la hizo grande. Un tercer tropiezo no sería solo un fiasco: sería una herida profunda en la memoria colectiva del fútbol italiano.