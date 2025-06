Pep Guardiola, doctor 'honoris causa' por la Universidad de Mánchester: «Esta ciudad me abrazó desde el primer día»

Pep Guardiola ha sido investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Mánchester, en reconocimiento a la «extraordinaria contribución» que ha hecho a la ciudad desde su nombramiento como entrenador del conjunto 'citizen' en 2016.

El acto tuvo lugar en el emblemático Whitworth Hall, donde el rector Nazir Afzal le impuso el título al entrenador catalán, que ha llevado al Manchester City a lo más alto del fútbol europeo, incluyendo seis títulos de Premier League y una ansiada Champions en 2023.

Durante la ceremonia, Guardiola, visiblemente emocionado, habló con el corazón: «Manchester significa mucho para mí. He pasado aquí nueve años y se ha convertido en mi hogar. La forma en que esta ciudad me abrazó hizo que todo fuera fácil». No faltaron palabras para su entorno: «La gente, la cultura, mi increíble club de fútbol, mis colegas... todo es muy especial para mí y para mi familia».

El reconocimiento no se limita al ámbito deportivo. La universidad quiso destacar también su implicación social, especialmente a través de su Fundación Guardiola Sala, con la que ha impulsado varios proyectos en la ciudad.

El profesor Duncan Ivison, presidente y vicerrector de la institución, resumió el sentir general: «Pep es un innovador y un ganador que ha inspirado a millones de personas. Ha sido clave en el éxito global del Manchester City y es un honor contar con él como doctor honoris causa». Una distinción que, en palabras del propio Guardiola, refuerza su vínculo con una ciudad que ya considera suya.