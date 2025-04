La penúltima bala de Ancelotti

Sevilla huele a azahar, como bien cantan Los del Río, pero no es su único perfume. Sevilla huele a una primavera veraniega y a día grande del fútbol español. 30 grados, solazo radiante en el cielo y el mejor partido de este país. Y ... de Europa. Bueno, y del mundo. Quedan dos semanas para la Feria, pero la capital andaluza lleva de fiesta desde Semana Santa, la va a prolongar con la mejor final de Copa del Rey que se puede vivir en este país y la rematará en la segunda semana de mayo.

Será la quinta final consecutiva de Copa en Sevilla y, seguramente, no la última. La Federación negocia con la Junta de Andalucía ampliar un acuerdo que termina en este 2025. El estadio vivirá su primera final ya remodelado. De los 57.000 asientos y pista de atletismo, se ha pasado a 72.000 butacas y a un campo de fútbol de verdad, sin esa pista roja que convertía a La Cartuja en un escenario un tanto frío. Para lograrlo, el césped se ha reconstruido cinco metros por debajo de lo que estaba y ese espacio se ha aprovechado para crear un anillo de grada baja que dará un aspecto moderno y renovado, que es lo quería la Federación para uno de sus estadios favoritos.

La Cartuja albergará la octava final de Copa de la historia entre Real Madrid y Barcelona, con un balance de tres victorias para los azulgranas y cuatro para los blancos, dos de ellas las últimas disputadas. En 2011, con Mourinho en el banquillo y en 2014, con Ancelotti, que hoy busca su tercer título del K.O., aunque también puede encontrarse con su tercera derrota esta temporada ante el Barça.

La final de Sevilla es la penúltima bala del italiano para seguir siendo el entrenador del Madrid la próxima temporada. Lo normal, y lo que piensa en estos momentos el club, incluso obrando el milagro en Copa y en Liga, es que Carlo deje de ser el técnico merengue una vez acaben ambas competiciones para viajar al Mundial de Clubes con el nuevo entrenador (Xabi Alonso o Klopp) o con un interino (Solari), pero en el Madrid todo es posible.

Se presenta el equipo blanco en Sevilla con las bajas de Militao, Carvajal y Camavinga, y las dudas de Mendy y Mbappé. El lateral lleva más de mes y medio en la enfermería por una lesión muscular y podría regresar directo al once antes las dudas que le genera a Ancelotti un cara a cara entre Fran García y Lamine. El delantero también llega entre algodones, aunque en su caso solo lleva diez días de baja tras el esguince que sufrió frente al Arsenal en la vuelta de Champions. Si sale de inicio, Ancelotti jugará con los cuatro fantásticos y Tchouaméni más Modric en el centro del campo. En el caso de que Kylian no esté para formar parte del once, Carletto metería a Ceballos y pasaría de un 4-3-3 a un 4-2-2.

Enfrente estará un Barcelona que está a solo nueve partidos de lograr un triplete o de quedarse en blanco. O en un gris. Lo normal es que acabe sumando más títulos que el de la Supercopa de España que ya logró en enero, apalizando al Madrid en la final (5-2), pero subestimar al Madrid, por muy mal que esté, y al Inter, por mucho que el Milán le haya metido tres en la Copa de Italia, sería un error por parte de los de Flick: «Ese partido forma parte del pasado. Ahora tenemos que pensar en la final de Copa. Ellos tienen un equipo fantástico y nos pueden hacer daño. Tendremos que demostrar en el césped que somos mejores», explica Flick.

Noticia Relacionada De Burgos Bengoetxea rompe a llorar: «Es jodido cuando a tu hijo le dicen que su padre es un ladrón» Jesús Sevillano

«Jugamos contra el Madrid, que es un gran equipo. Entiendo que la gente pueda hablar de triplete, pero nosotros lo tomamos con humildad. No seré yo quien hable de nueva era», sentencia Araujo, acordándose de ese inapropiado mensaje lanzado hace dos años en Riad cuando el Barça le ganó la Supercopa al Madrid.