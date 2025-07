Pedro León renueva por el Real Murcia otra temporada y donará su salario a la cantera del club

Pedro León (38 años) ha anunciado este lunes que continuará defendiendo la camiseta del Real Murcia una temporada más, hasta junio de 2026. Durante esta campaña el capitán grana percibirá el salario mínimo establecido por convenio en Primera RFEF, una cantidad que donará íntegramente a la cantera del club.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el capitán grana ha explicado que su decisión responde tanto al compromiso que mantiene con la entidad como a su convencimiento de poder seguir aportando al proyecto deportivo e intentar ascender al equipo a Segunda división. «Tenía claro que tenía que intentarlo un año más. Creo y estoy convencido de que el equipo me necesita en el terreno de juego, y ahí estaré, como siempre, enfocado al 100% para luchar por ese ansiado objetivo».

🦁 Pedro León seguirá una temporada más como jugador del Real Murcia.



💬 "Tenía claro que tenía que intentarlo un año más. Creo que el equipo me necesita en el campo, y ahí estaré, al 100%."



🫡 Nuestro capitán renueva para la 25-26 y donará el 100% de su salario a la Cantera… pic.twitter.com/XjxNTCDwB8 — Real Murcia CF (@realmurciacfsad) July 14, 2025

«Lo fácil hoy hubiese sido desistir, dedicarme a mi familia, estar con mi familia, mi mujer y mis hijos y disfrutar de ellos este verano, pero creo que eso no hubiese sido un buen ejemplo para mis hijos y creo que habría sido una decisión de la que me habría arrepentido y por eso he decido seguir», ha añadido ante los medios.

El futbolista muleño, que jugó en el conjunto granada entre 2002 y 2007, cumplirá su cuarta temporada en el Real Murcia, equipo al que regresó en el verano de 2022 después de militar en clubes como el Eibar, Getafe, Real Madrid, Valladolid o Levante.