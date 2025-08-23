Suscribete a
Pedro Bigas: «Parecía que no estaba, pero Correa era clave en el ataque del Atlético»

El veterano central del Elche disfruta más del oficio a medida que ve que su carrera se acerca al final. este sábado lo hará en el Metropolitano ante un rival que llega exigido

Pedro Bigas posa para ABC en las entrañas del Martínez Valero
Pedro Bigas posa para ABC en las entrañas del Martínez Valero Juan Carlos Soler

Ángel García

Elche

Pedro Bigas (Palma de Mallorca, 35 años) se ha convertido en una institución en el Elche CF. Llegó cuando superaba la treintena para liderar una zaga que ha visto, en el lustro en el que defiende su camiseta, a su club convertido en ... un ascensor; tres temporadas en la élite y dos en Segunda. «Ahora que veo que me queda cada vez menos, disfruto mucho más el oficio, sentirme futbolista». Hoy juegan ante el Atlético de Madrid (19.30h, DAZN) en un partido «para divertirnos, para valorar donde estamos y cómo lo hemos logrado».

