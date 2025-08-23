Pedro Bigas: «Parecía que no estaba, pero Correa era clave en el ataque del Atlético»

Pedro Bigas (Palma de Mallorca, 35 años) se ha convertido en una institución en el Elche CF. Llegó cuando superaba la treintena para liderar una zaga que ha visto, en el lustro en el que defiende su camiseta, a su club convertido en ... un ascensor; tres temporadas en la élite y dos en Segunda. «Ahora que veo que me queda cada vez menos, disfruto mucho más el oficio, sentirme futbolista». Hoy juegan ante el Atlético de Madrid (19.30h, DAZN) en un partido «para divertirnos, para valorar donde estamos y cómo lo hemos logrado».

-Estaría usted deseando volver a Primera para jugar en campos como el Metropolitano.

-Claro, regresar a la máxima categoría y jugar ante estos rivales te hace sentirte mucho más futbolista, aunque al final los puntos sean los mismos que en cualquier otro partido. A mi edad, viendo que llevo mucho camino hecho, estos partidos te hacen sentirte mucho mejor en el césped, con los compañeros. El equipo se merece intentar sacar los puntos y vamos a por ellos.

-Fácil no va a ser...

-Naturalmente. Cualquier mínimo detalle nos puede costar muy caro. Cambia mucho, por la experiencia que tengo, jugar en diferentes categorías, pero es fácil adaptarte cuando compites. En Primera hay muchos matices y cuesta porque no es fácil estar en todo, pero creo que somos un equipo que, creyendo, poco a poco nos vamos a adaptar.

Pedro Bigas posa para ABC sobre el césped del Martínez Valero Juan Carlos Soler

-El estilo de este Elche está muy definido.

-La gente puede que tenga dudas en lo que dice para lo que es Primera, pero vamos a demostrar que, jugando de esta forma, se puede competir.

-El balón es clave en los equipos de Éder Sarabia.

-Es cierto, cuando tienes balón, todo es mucho más fácil; tienes más oportunidades de gol y, defensivamente, ellos tienen menos posibilidades de hacerte daño. Si se hace bien, si no perdemos nuestra identidad, el porcentaje de ganar es mayor de lo que se piensa.

-Pero al Atlético le dará igual el estilo del rival, estará dolido tras perder ante el Espanyol.

-No nos lo va a poner fácil, está claro. Es un equipo con mucha calidad que sabe cómo hacerte daño. Nosotros tenemos que salir a lo nuestro y a intentar no cometer errores. De no cometerlos, creo que podemos puntuar.

-Volviendo a sus orígenes, se enfrentó por primera vez al Atlético hace catorce años, un equipo que entrenaba entonces Gregorio Manzano.

-Me acuerdo mucho de aquel partido; empatamos, estaba Falcao enfrente, que marcó, aunque empatamos. Me impresionó, jugaba al límite del fuera de juego, la rapidez con la que armaba el tiro... Fue un aprendizaje porque llevaba tres partidos en Primera, había debutado ante Osasuna unas semanas antes.

-Los grandes tienen ese tipo de jugadores, los más peligrosos, con los que te toca bailar como defensa. Recuerdo sus duelos con Correa.

-Sí, era de los determinantes, de los que no están y parece que no juegan, pero que aparecen en cualquier momento para marcar y sacar a su equipo adelante. Era rápido, clave en el ataque del Atleti.

-Y un equipo con Simeone.

-Pasar tanto tiempo en el banquillo de un equipo y hacer lo que ha hecho no es fácil. Se lo ha ganado todo con su trabajo. Valoro mucho haberme enfrentado en varias ocasiones a él, son los recuerdos que me va a dejar el fútbol.

-Y un estilo muy distinto al que ustedes sostienen.

-Pero igual de válido. Es un equipo con una identidad definida a lo largo de los años que le ha dado mucho resultado.

-Pocas veces, en sus diez campañas previas en Primera, ha vencido al Atleti. Solo en dos ocasiones.

-La primera con el Eibar y la segunda con el Elche hace un par de temporadas. El resto, nada.

El Estilo del Elche «Me gusta la filosofía de Eder Sarabia de que el equipo tenga el balón, tenerlo te hace sufrir mucho menos» Pedro Bigas Defensa del Elche

-Curioso que las mayores goleadas que ha recibido ante el Atleti hayan sido sendas 'manitas' cuando jugaba en Las Palmas, con Setién de entrenador y Éder, como su segundo.

-Jugábamos casi al fallo, a no cometerlo. Ya sabe la forma de jugar que tenía Quique Setién. No tuvimos suerte en aquellos partidos. Pero es que, jugando como jugábamos entonces y jugamos ahora, la clave es ser capaces de no equivocarnos. Pienso que tenemos un estilo que nos hace depender del balón, de su posesión y, teniéndolo, creo que podemos ganar a cualquiera, aunque no sea sencillo ante rivales de tanta entidad.

-¿Ha cambiado mucho aquel Éder Sarabia de Las Palmas al actual más allá de su rol como primer entrenador?

-Es un poco diferente a nivel de relación con los jugadores. Entonces estaba más cerca nuestro, como segundo, y ahora es el que decide. Recuerdo en Las Palmas, las charlas, los debates con Setién delante de nosotros siempre relacionados con la misma idea futbolística. Al final, lo que veo es muy parecido con muy pocos mecanismos que cambian de entonces.

-¿Cómo cuáles?

-Pues, por ejemplo, el pelotazo. Aunque es algo que no es habitual en nuestro modelo de juego, a veces, es necesario para llevar al balón a otras zonas. Un despeje, bien hecho, hay que aprovecharlo, no todo tiene que ser toque y posesión. Es evidente que en el fútbol actual hay que adaptarse y aprender.

-Por el medio, entre Las Palmas y el Elche actual, estuvo en el Eibar con Mendilíbar.

-Muy distinto, pero de todo aprendes, a todo te adaptas. Disfruté también mucho con otra forma de juego. He tenido muchos entrenadores y tengo la suerte de decir que de todos he aprendido.

-Pero tendrá sus preferencias.

-Me gusta el balón, que mi equipo lo tenga, porque tenerlo te hace sufrir mucho menos. Con Setién o el año pasado aquí, siempre salía al campo con la sensación de que íbamos a ganar. Con eso me quedo, con divertirte cuando juegas, con no sufrir con el rival porque juegas en su campo… es que eso para un defensa es increíble.

-Pero no siempre se gana.

-Es que al final, no todo sale como queremos; somos once contra once con un balón delante, y el rival también sale a ganar. El fútbol es algo que se permite ver desde distintas formas y todas pueden ser válidas para ganar porque cada uno lo hace a su manera, aunque yo, personalmente, prefiero compartir la idea que tenemos ahora en el equipo.