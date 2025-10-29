El que faltaba: Pedri se rompe muscularmente y estará al menos un mes de baja

Otro revés repentino para Flick: Pedri, sin duda su mejor futbolista este curso, se baja del tren de partidos de noviembre al sufrir una rotura del bíceps femoral distal de su pierna izquierda. El comunicado médico oficial reza que «el tiempo aproximado de recuperación ... lo marcará la evolución de la lesión», pero desde su entorno no se dibuja su vuelta sino hasta después del parón de selecciones, fijado para el 15, 16 y 18 de noviembre.

Pedri ya iba a ver desde la grada, en cualquiera de los casos, el partido de este fin de semana contra el Elche, tras su expulsión en el clásico. Ahora, la nómina se extiende: Brujas y Celta, ambos fuera de casa.

Hasta el momento, el canario tan solo se había perdido un partido de los 73 con Hansi Flick a los mandos. La cuota de dolencias sigue ascendiendo: de los también lesionados Lewandowski, Raphinha, Olmo, Joan García, Christensen, Gavi y Ter Stegen, solo el polaco parece cerca de volver. Se especula con su posibilidad de contar con algún minuto este mismo fin de semana.

Así, el juego del Barça, sin duda malogrado con respecto a la temporada pasada —y en el fondo lógico, atendiendo al párrafo anterior—, continuará aunando dudas, acaso críticas. Pedri, siempre Pedri, nadie queda igual después de haberle conocido. Nadie queda igual después de verle marchar.