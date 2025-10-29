Suscribete a
El que faltaba: Pedri se rompe muscularmente y estará al menos un mes de baja

El canario sufre una rotura del bíceps femoral distal de su pierna izquierda

Otro revés repentino para Flick: Pedri, sin duda su mejor futbolista este curso, se baja del tren de partidos de noviembre al sufrir una rotura del bíceps femoral distal de su pierna izquierda. El comunicado médico oficial reza que «el tiempo aproximado de recuperación ... lo marcará la evolución de la lesión», pero desde su entorno no se dibuja su vuelta sino hasta después del parón de selecciones, fijado para el 15, 16 y 18 de noviembre.

