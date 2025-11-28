Una paupérrima España sobrevive en Alemania

Empate y gracias. Ese es el resumen del encuentro de ida de la final de la Liga de Naciones, en el que España es sobrepasada sin discusión por Alemania en la mayoría de los 90 minutos, pero las paradas de Cata Coll y la falta ... de puntería germana impiden que se mueva el marcador. Diez minutos tras el descanso, en los que Esther González se estrella con el poste, es lo único salvable de una desdibujada versión de las de Sonia Bermúdez, con todo por mejorar si desean salir triunfantes del Metropolitano el próximo martes.

Kaiserslautern, una ciudad casi tan estadounidense como germana, con el pavo de Acción de Gracias más que digerido, se pone en modo selección alemana para recibir la visita de España. Es el Fritz Walter el escenario del tercer partido como seleccionadora de Sonia Bermúdez, suficiente para saber que no es una entrenadora muy aficionada de los cambios, como demuestra al mantener casi al completo el once de gala que se impuso a Suecia en semifinales, con la única novedad de Esther González, flamante campeona de la liga de EE.UU., en la delantera.

Se trata de una final a doble partido y España salta al campo con parsimonia, como si apretar durante los 180 minutos fuera suficiente y prefiriera administrarlos. Todo lo contrario que Alemania, que se siente fuerte como local y busca traducir esa fortaleza en la eliminatoria. Mientras el combinado español mueve el balón de un lado a otro sin mirar la portería rival, las germanas se dirigen a toda velocidad al área cada vez que tienen ocasión. Con todo, el temprano bagaje teutón se limita a dos avisos sin demasiado peligro de Bühl, a lo que las de Bermúdez responden con un cabezazo de Aleixandri unido a un defectuoso despeje de Berger, lo más parecido a una ocasión en toda la primera mitad.

El pase de los minutos acrecienta la incapacidad española para mantener la posesión y su incomodidad en el partido, totalmente superada por Alemania. Un dominio teutón que solo una extraordinaria Cata Coll impide que tenga su reflejo en el marcador, además de la fortuna. La meta azulgrana saca dos pies salvadores para evitar los tantos de Knett y Bühl, Paredes aparece sobre la línea para frustrar un gol cantado de Brand y el poste impide que un despeje de la portera mallorquina rebotado en la cabeza Knaak concluya en la portería. Una España desdibujada como hacía tiempo que no se veía se libra de un castigo mayor y se marcha al vestuario con el empate a cero como el mejor resultado posible.

Tras el entretiempo, no es la misma película la que se aprecia en Kaiserslautern. Las españolas, sin llegar a la perfección ni mucho menos, son capaces de combinar y de progresar para transmitir algo de intranquilidad a la zaga teutona. Incluso goza Alexia de dos tempranas ocasiones, aunque ambas se marchan desviadas. Minutos después, es Mariona quien mejora la jugada con un control mágico sobre la línea de banda para acomodarse el balón y buscar con un centro la posición de Esther. La delantera granadina, que fue de lo poco aceptable en la primera mitad con un empuje que permitía respirar a la selección de tanto en cuanto, conecta un difícil remate al primer toque, pero este se topa con el poste.

Sin embargo, los mejores minutos de España son efímeros, tampoco logran modificar el electrónico y las germanas vuelven a la carga. Trata Bermúdez de agitar el avispero con la entrada de Eva Navarro, pero la espesura y la falta de soluciones no parece ser un tema de nombres. Mientras que el problema alemán reside únicamente en la puntería. Bühl prueba suerte con un lejano y violento disparo repelido por el palo, misma suerte que corre el envenenado centro de Brand, en su caso frustrado por el larguero.

Visto lo visto, no le parece mala idea el empate a España, que busca dormir el tramo final del encuentro para que no haya ningún sobresalto y apaciguar el incansable empuje de Alemania, que se niega a abandonar el Fritz Walter sin ventaja. Esta vez es Shekiera Martinez quien lo intenta a escasos metros de la portería, pero una oportuna María Méndez despeja su remate. Edna Imade disfruta de sus primeros minutos con la selección en un encuentro imborrable en la memoria de la delantera de la Real, pero a la vez un partido para olvidar de las de Sonia Bermúdez, que cuajan una paupérrima actuación aunque sobreviven en Kaiserslautern. El Metropolitano decidirá el campeón.