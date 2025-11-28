Suscribete a
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Alemania 0 - España 0

Una paupérrima España sobrevive en Alemania

NATIONS LEAGUE FEMENINA | FINAL (IDA)

Empate sin goles en el que solo la falta de puntería germana dejó sin castigo una desdibujada versión de las de Sonia Bermúdez. El desenlace, el martes en el Metropolitano

Así hemos contado en directo el encuentro de ida de la final de la Liga de Naciones entre Alemania y España

Alexia conduce ante Senss durante el Alemania-España
Alexia conduce ante Senss durante el Alemania-España REUTERS
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Enviado especial a Kaiserslautern (Alemania)

Empate y gracias. Ese es el resumen del encuentro de ida de la final de la Liga de Naciones, en el que España es sobrepasada sin discusión por Alemania en la mayoría de los 90 minutos, pero las paradas de Cata Coll y la falta ... de puntería germana impiden que se mueva el marcador. Diez minutos tras el descanso, en los que Esther González se estrella con el poste, es lo único salvable de una desdibujada versión de las de Sonia Bermúdez, con todo por mejorar si desean salir triunfantes del Metropolitano el próximo martes.

