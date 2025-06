Paulinho derriba el muro del campeón

Palmeiras salió vencedor del duelo compatriota ante Botafogo encargado de inaugurar los octavos del Mundial de Clubes. En un encuentro con más intensidad que fútbol, los vigentes campeones de la Libertadores y del Brasileirao resistieron hasta la prórroga gracias a las paradas de un inmenso ... John Victor, pero la inspiración de Paulinho premió la insistencia del conjunto paulista y le otorgó el billete para los cuartos.

Palmeiras 1-0 Botafogo Mundial de Clubes | Octavos de final Palmeiras: Weberton; Giay, Gustavo Gómez, Fuchs, Piquerez; Richard Ríos, Emiliano Martínez (Aníbal Moreno, m.91); Estevao (Paulinho, m.64) (Micael, m.103), Mauricio (Facundo Torres, m.85), Allan (Mayke, m.71); y Vitor Roque (Luighi, m.64).

1-0, m.100: Paulinho. Árbitro: François Letexier (Francia). Expulsó a Gustavo Gómez por doble amarilla (m.40 y 117). Amonestó a Piquerez, Estevao, Aníbal Moren y Weberton por Palmeiras y a Barboza, Telles, Artur, Newton y Montoro en Botafogo.

Se preveía un duelo intenso entre dos equipos acostumbrados a verse las caras entre Brasil y la Libertadores y los primeros minutos fueron suficientes para corroborarlo, en los que una contundente patada de Emiliano Martínez y una desmedida entrada de Barboza fueron las encargadas de abrir el telón de los octavos. Entre tanto contacto, Palmeiras controlaba la posesión sin llegar a incomodar a un cómodo Botafogo a la espera, como demostró ante PSG y Atlético.

La falta de desborde de Estevao, la joya brasileña por la que el Chelsea ha desembolsado 45 millones, y un Vitor Roque con energía pero sin acierto eran argumentos escasos para inundar de nervios la zaga de la Estrella Solitaria. El paso de los minutos afianzó el plan de los blanquinegros y permitió ver una faceta más propositiva, pero la posibilidad del gol ni rondaba por Filadelfia. Hasta el descuento de la primera mitad, en el que el peligroso disparo de Ríos contactó con la red ubicada por encima del larguero y llevó a engaño a parte del Lincoln Financial Field.

Le sentó mejor el paso por vestuarios a Palmeiras, una vez encontradas las grietas en el entramado defensivo de Botafogo, primero con un robo y después con una buena combinación. Pero en ambas Estevao se topó con la agilidad de John Victor, antes de ver anulado su primer triunfo ante el meta por fuera de juego. No encontró premio el aumento en la velocidad de sus posesiones y el caudal de llegadas, lo que provocó que el ritmo del partido decayera a medida que se acercaba la posibilidad de la prórroga. Una opción que no incomodaba demasiado al conjunto blanquinegro y que trataron de evitar los paulistas, que de nuevo se encontraron con la mano salvadora del ex del Valladolid para frustrar el cabezazo de Mauricio.

El marcador seguía intacto y la eliminatoria se prolongó treinta minutos más. No es el fútbol un deporte que destaque por su justicia, pero en Filadelfia se terminó llevando el premio el equipo que más lo buscó. Antes de cumplirse el centenar en el reloj, Paulinho, lejos de su plenitud física pero sobrado de calidad, marcó la diferencia. El ariete sentó a sus dos marcadores con un imprevisible recorte hacia dentro y frustró la genial actuación de John Victor con un sutil y ajustado disparo. Obligado a cambiar de guion, buscó a la desesperada el gol Botafogo, pero no fue suficiente para evitar el triunfo y la clasificación de Palmeiras a los cuartos del Mundial.