Pau López frustra la insistencia del Espanyol

Anímicamente siempre es relevante irse a un parón de selecciones ocupando una posición de la tabla u otra. Entre partido y partido de España, los aficionados revisan los próximos compromisos de su equipo y sus posibilidades clasificatorias. Y en este encuentro estuvo en juego la cuarta plaza. Se la llevó el Betis con una remontada que pone de manifiesto la calidad de sus jugadores y su capacidad de resiliencia. El Espanyol estuvo mejor en la primera parte, en la que se adelantó, pero en la segunda fue a remolque de la necesidad tras ver cómo su rival le daba la vuelta al marcador. Un golpe de suerte en la jugada final le dio a los pericos un penalti que paró Pau, con gesto para la grada local. Pierde el Espanyol la imbatibilidad en casa y cae a la novena plaza.

Manolo González recuperó a Cabrera y sacó una alineación muy ofensiva que juntó a Expósito, Milla, Dolan, Puado y Roberto. El Betis lució un once con toda su artillería y hasta siete cambios con respecto del partido del jueves en Bulgaria. Todo un equipazo. «Una de las cinco mejores plantillas de LaLiga», afirmó el entrenador del Espanyol en la previa.

Salió muy potente y vertical el Espanyol, que es un equipo sin complejos. También lo fue el disparo de Pol Lozano que, al cuarto de hora, supuso el 1-0 y el estreno goleador del canterano periquito en Primera. Una volea bombeada inapelable para Pau y cuya validez fue discutida por una caída previa de Lo Celso en un duelo aéreo con Dolan. No le quitó la ilusión el colegiado a Lozano.

La omnipresencia de Carlos Romero en ataque -y su duro marcaje a Antony- ayudó a los catalanes a seguir teniendo ocasiones tras el gol. Para nada estaba anulado el Betis, también muy vertical, pero este Espanyol es un equipo maduro y una de sus características es que no le suele incomodar no tener el balón.

Más adelante se calentó el partido. Es lo habitual, pues desde el verano de 2019, cuando el Betis se llevó en un mismo mercado a Borja Iglesias y a Rubi del Espanyol, hay cierta rivalidad entre ambas aficiones y la tensión de estos encuentros ha ido creciendo. Un pelotazo de Antony a Milla montó una trifulca entre verdiblancos y blanquiazules que se saldó con amarillas para el brasileño y Puado. A nada se quedó el '7' perico de rematar un balón que prolongó Milla al segundo palo al filo del descanso.

A la vuelta, Romero se sacó una volea que lamió el poste de Pau. El Betis tuvo entonces una acción clarísima en un disparo de Fornals que una estirada de Dmitrovic, pese a tener multitud de piernas de estorbo, mandó a estrellarse contra el larguero. Rápidamente contestó el Espanyol con un pase de la muerte de Romero que remató con poca potencia Milla.

El ritmo era alto, y eso favorecía el Betis, con destacable pólvora arriba. Llegó el empate con un centro de Ricardo Rodríguez y un habilidoso giro de cuello del Cucho. La acción la defendió la defensa periquita con la mirada, desde la distancia, por Bluetooth.

No le sentó mal el gol al Espanyol, pero el partido estaba roto y en un contragolpe el Betis consumó la remontada. Abde controló con mucha calidad un balón filtrado por Fornals y batió, cruzando, a Dmitrovic.

Quiso dormir el partido a partir de entonces el Betis, pero insistió el Espanyol. Buscó el palo largo Roberto con un testarazo que se marchó por centímetros. Los periquitos fueron arrinconando a su rival y los cambios de Manolo dejaron clara la estrategia: que Dolan y Koleosho hicieran daño por las bandas y centraran buscando que Roberto y Kike cazaran alguna. Y la de Pellegrini, matar al Espanyol a base de espera y desesperación.

El Betis supo materializar mejor su plan, y minimizó las posibilidades del Espanyol. Toda parecía tener un cauce claro, pero en la última jugada y con el tiempo cumplido al Espanyol se le apareció lo celestial. Cabrera recibió un codazo cuando buscaba rematar uno de esos centros desesperados típicos de los minutos 90 y mucho. Lo vio en el VAR el colegiado y señaló un penalti que Pau atajó a Puado. Se acordó el portero de la grada local en la celebración llevándose las manos a las orejas. Una respuesta a los pitos que durante todo el partido le había dedicado el público de Cornellà fruto de viejos reclamos por su marcha hace varios años del club perico.

FICHA DEL PARTIDO

ESPANYOL: Dmitrovic, Omar (82' Rubén), Riedels, Cabrera, Romero, Pol (67' Kike), Edu (82' Terrats), Dolan (67' Koleosho), Milla (59' Urko), Puado y Roberto.

BETIS: Pau, Valentín, Natan, Bellerín (90' ), Ricardo, Roca, Fornals (75' Altimira), Lo Celso (66' Riquelme), Antony (75' Ruibal), Abde, Cucho (90' Bakambu).

GOLES: 1-0 Milla (15'), 1-1 Cucho (54'), 1-2 Abde (63').

ÁRBITRO: Iosu Galech (navarro). Amonestó a Milla (27'), Fornals (32'), Antony (45'), Puado (45'), Valentín (90+10').

