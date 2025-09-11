El Real Madrid encarrila su pase a la liguilla y el Atlético deja escapar la victoria

El Atlético de Madrid y el Real Madrid encarrilaron su clasificación para la liguilla de grupos de la Champions League después de solventar sus respectivos encuentros con resultados favorables en la ida, fuera de casa. Las rojiblancas se fueron de Suecia con un empate (1-1) después de ir dominando al Hacken en el marcador hasta el minuto 86. Se adelantó Luany y empató Schroeder. El Real Madrid, por su parte, regresa a la capital con una trabajada victoria (1-2) ante el Eintrach de Frankfurt. Angeldahl y Bruun pusieron por delante a las blancas pero Anyomi recortó distancias al filo del descanso. Colchoneras y merengues disponen del factor campo para decantar las eliminatorias a su favor. El próximo jueves ejercen de anfitrionas y no deberían tener muchos problemas para estar en el sorteo de la liguilla.

El Atlético de Madrid comenzaron el partido tratando de imponer su juego y beneficiándose de la estrategia impuesta por Víctor Martín. Así llegó el primer gol ante el Hacken, tras un saque de esquina botado por Boe Risa que cabecea Gaby en el segundo palo y Luany, tras controlar, marca a la media vuelta. Solo se habían disputado 17 minutos y el equipo rojiblanco allanaba el camino hacia la liguilla de Champions. Con este resultado se llegó al descanso, con las colchoneras mostrando un buen juego y con las ideas bastante claras sobre como defenderse ante las suecas y cómo hacerlas daño. La altura de Gaby era una bendición para el Atlético, que se servía de la centrocampista para blindar el arco de Lola Gallardo y llevar el peligro al de Falk

El Atlético vivió sus peores momentos en el inicio de la segunda parte, cuando el Hacken se volcó en ataque en búsqueda del empate. Pero ahí emergió la figura de Lola Gallardo, que a cada partido abre incógnitas sobre su ausencia en la selección. La sevillana paró un remate a bocajarro de Tindell que podría haber significado el 1-1. Se dañó en esa jugada y tuvo que ser atendida, generando alarma en el banquillo madrileño y entre su hinchada. Afortunadamente se recuperó. También Falk quiso demostrar que es una gran portera y desbarató dos ocasiones de las de Quesada: en el 56 paró un disparó de Jansen y poco después aguantó bien el cara a cara con Gio Queiroz. A partir del minuto 69, el Atleti recuperó la posesión y el control del partido. Anna Wijk se fue lesionada cuando faltaban diez minutos para el final.

Estuvo mejor el Hacken en la segunda parte y logró hacer más daño a la contra, generando peligro. En líneas generales, el Atlético ha hecho un buen partido, pero penalizado por la falta de acierto. Ha generado mucho en ataque pero ha faltado definición. A falta de cuatro minutos para el final se torció todo tras una pérdida en la salida de balón. Un disparo lejano de Schroeder sirvió para poner las tablas en el marcador tras un serio partido del Atlético, que aunque regresa de Suecia con un empate, tendrá la oportunidad de decantar la eliminatoria en casa la próxima semana. El partido se alargó siete minutos pero fueron insuficientes para las españolas, que consiguen un buen resultado de cara al partido de vuelta.

El Real Madrid, que llegaba con ciertas duras tras su mal arranque liguero (derrota en el derbi ante el Atlético y empate frente al Dux Logroño) dominó desde el inicio del partido ante un Eintrach de Frankfurt que el año pasado acabó tercero en la Bundesliga y que esta temporada es el actual líder del campeonado alemán. Se adelantó pronto el equipo de Pau Quesada después de que a los 13 minutos Angeldhal aprovechara un rechace tras un disparo de Linda Caicedo al larguero. El partido se puso muy de cara con el tanto de Signe Bruun en el minuto 35. La delantera danesa aprovechó un córner para batir a Altenburg después de un pequeño barullo en el área teutona. En los últimos minutos de la primera parte, el Madrid acabó pidiendo la hora. Fueron unos instantes de gran intensidad del Eintrach, que recortó distancias con un cabezazo de Anyomi tras un preciso centro de Luhrssen.

Sigue Frohms sin mantener la portería a cero. Con Misa Rodríguez en el banquillo, la guardameta germana se ha hecho con la titularidad, aunque en lso dos primeros partidos de la Liga F ha encajado cuatro goles. La suplencia de Misa, intocable hasta esta temporada, habrá que ver cómo afecta al vestuario blanco y cómo lo gestiona Quesada, que puede tener una bomba de relojería entre sus manos. Pero lo cierto es que la cancerbera recién llegada es una garantía y tuvo una buena actuación. En la segunda parte salvó el empate en dos ocasiones. También Linda Caicedo pudo sentenciar el partido (min. 72). Bajó el ritmo el Eintracht con respecto al final de la primera parte, pero el Madrid no conseguía encontrar la seguridad con la que había jugado al principio del partido. Los últimos minutos fueron un correcalles con el equipo alemán volcado en ataque. Sufrió mucho el Madrid, que se defendía como gato panza arriba. Aunque pudo lograr el tercero tras un cabezazo de Bruun al palo, acabó pidiendo la hora ante un Eintrach que perdonó en exceso.