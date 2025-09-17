Partidos de Champions hoy, miércoles 18 de septiembre: horarios, donde ver en televisión, equipos y quién juega

Partidos de Champions hoy, miércoles 17 de septiembre: horarios, donde ver en televisión, equipos y quién juega

Después de varios meses de espera, este martes volvió la Champions League, la mejor competición de clubes de Europa. Lo hizo con duelos de primer nivel como el Athletic Club contra el Arsenal, el Juventus-Borussia Dortmund o el estreno del Real Madrid, que acabó imponiéndose al Olympique de Marsella.

Este miércoles la jornada se presenta igualmente intensa con el debut de otros doce equipos que tratarán de sumar los tres primeros puntos en la renovada fase de Liga, algo vital para mantener vivas las aspiraciones de acceder de la forma más cómoda posible a los octavos de final.

Noticia Relacionada Real Madrid - Marsella: dónde ver online el partido de Champions ABC Conoce a qué hora empieza el partido de hoy entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella y dónde verlo online y en televisión

Cabe recordar que esta será la segunda edición bajo el nuevo sistema, en el que los 36 equipos participantes disputan 8 partidos cada uno antes de la clasificación a las eliminatorias. Entre ellos se encuentran cinco clubes españoles: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Villarreal.

Partidos de Champions hoy, miércoles 17 de septiembre

Este miércoles 17 de septiembre será el turno de los siguientes encuentros, repartidos en dos franjas horarias. A las 18.45 horas se jugarán el Olympiacos-Pafos y el Slavia Praha-Bodø/Glimt, mientras que a las 21.00 horas llegará el grueso de la jornada con choques de altísimo nivel como el Ajax-Inter, el Bayern-Chelsea, el Liverpool-Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain-Atalanta.

Partidos de Champions hoy, miércoles 17 de septiembre 18:45 h – Olympiacos vs Pafos

18:45 h – Slavia Praha vs Bodø/Glimt

21:00 h – Ajax vs Inter

21:00 h – Bayern München vs Chelsea

21:00 h – Liverpool vs Atlético de Madrid

21:00 h – Paris Saint-Germain vs Atalanta

La jornada se completará este jueves 18 de septiembre con partidos igualmente atractivos y el esperado debut del FC Barcelona. En la franja de las 18:45 horas se disputarán el Club Brugge-Monaco y el Copenhagen-Leverkusen, mientras que a las 21:00 horas llegará el turno del Frankfurt-Galatasaray, el Manchester City-Nápoles, el Newcastle-Barcelona y el Sporting CP-Kairat Almaty.

Dónde ver los partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre

Todos los encuentros de la Champions League podrán seguirse en España a través de Movistar Plus+, que posee en exclusiva los derechos de emisión del torneo. La plataforma retransmitirá en directo todos los partidos de cada jornada, con el canal Movistar Liga de Campeones como principal referencia.