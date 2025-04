Los palos de ciego del Barça: de las 18 incorporaciones de 2021/22 solo le sirven Gavi, Eric y Ferran

Poco antes de marcharse del Barcelona, Leo Messi radiografió la situación del equipo con un envenenado dardo al corazón del aún presidente Josep Maria Bartomeu. «Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida ... que van pasando las cosas», denunció. Llegó Laporta y la planificación deportiva prosiguió por el mismo camino, con la salvedad de la salida del rosarino rumbo al PSG_cuando su renovación estaba apalabrada. La profunda remodelación de la plantilla que ha exigido Xavi esta temporada para reconducir al club por la senda de los triunfos pone de manifiesto la pésima planificación deportiva del club la pasada temporada, que incorporó a diez nuevos jugadores (seis ya no están, dos están muy cerca de marcharse y los dos restantes no son titulares indiscutibles) e hizo debutar a ocho futbolistas de las categorías inferiores (solo Gavi se ha consolidado y Balde depende de la llegada de Marcos Alonso, objetivo prioritario actualmente).

Invirtió Laporta 70,5 millones en fichajes (más otros diez en variables), ya que siete de las diez incorporaciones llegaron libres o con la carta de libertad bajo el brazo. Trató de contentar a Koeman con seis altas en verano. Emerson Royal (costó 15 millones) jugó tres partidos y se traspasó muy a su pesar, y al de técnico holandés, al Tottenham por 25 millones de euros. El Kun Agüero tuvo que retirarse precipitadamente tras disputar solo cinco encuentros. Yusuf Demir fue la estrella del Gamper pero se devolvió al Rapid de Viena tras el segundo entrenamiento con Xavi. El austriaco había llegado cedido por medio millón de euros. Eric García (37 partidos oficiales) es el único que parece haberse asentado en una plantilla que ha sido reforzada este mes de junio en defensa con la llegada de Christensen (carta de libertad)_y Koundé ( 55 millones más 10 en variables). Luuk de Jong, inscrito sobre la bocina, ya ha regresado al Sevilla tras su cesión, después de 29 partidos y 7 goles. No le convencía a Xavi. Al igual que Memphis Depay (llegó a coste cero), que negocia su fichaje por la Juventus a pesar de sus 13 goles en los 38 encuentros jugados el año pasado. Llegó Xavi en noviembre y denunció las carencias del equipo, exigiendo refuerzos en la delantera. SE contrató a Ferran Torres (55 millones más 10 en variables), que ahora es suplente; Adama Traoré (21 partidos, un gol), al que no se le ejecutó la cláusula de recompra, y Aubameyang (24 encuentros, 13 tantos), que está muy cerca de recalar en el Chelsea ante la necesidad del club de aligerar masa salarial para poder inscribir a Koundé. Tampoco ha seguido Dani Alves, fichado en enero.

Así quedan las plantillas de los equipos de Primera de la Liga S. D. La Masía fue el asidero en el que se agarraron Koeman y Xavi para sortear lesiones y bajos rendimientos. Ninguno por los que apostó el egarense (Ilias, Jutglá, Estanis, Álvaro Sanz y Mika Mármol) tendrá protagonismo esta temporada. De los tres que subió Koeman (Gavi, Balde y Ez Abde) solo ha triunfado el andaluz y el futuro del lateral depende de la llegada de Marcos Alonso. Este año se ha apostado por cinco nuevas incorporaciones (Christensen, Kessie, Raphinha, Lewandowski y Jules Koundé) que han supuesto una inversión superior a los 150 millones de euros. A pesar de todo, Xavi sigue esperando la llegada de dos laterales y no descarta fichar un nuevo delantero si finalmente se marchan Memphis y Aubameyang. «Vamos a valorarlo. Hay que ver cómo queda la plantilla. La prioridad es inscribir a Koundé. Hay un mercado que acaba el 31 de agosto y veremos lo que pasará. Ni Aubameyang ni Memphis han salido y ante la Real Sociedad los podremos utilizar. Aubameyang podría ser importante en este partido, pero veremos las circunstancias», explicó el técnico tras el entrenamiento matinal de este viernes, previo al partido de esta noche (22.00 horas / Movistar LaLiga) en Anoeta, en el que no podrá contar con Busquets, sancionado por su roja ante el Rayo.

