Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL / CHAMPIONS

El Villarreal se complica la vida en Chipre

El Pafos vence (1-0) y las posibilidades de los de Marcelino en esta Champions ahora penden de un hilo

Champions: clasificación y resultados

El Villarreal se complica la vida en Chipre
El Villarreal se complica la vida en Chipre EFE

Jorge Vicente Catalá

Uno luego se acuerda: durante los primeros nueve minutos de partido, primero Mikautadze y luego Pape Gueye gozaron de sendas grandísimas ocasiones de gol. A saber: el georgiano no llegó a conectar un balón franco en la misma área pequeña, y el portero Michael ... le ganó la partida al '18' en un mano a mano inventado por Alberto Moleiro. El Pafos cerró sus líneas en canal y el Villarreal apenas pudo asomarse de nuevo a portería con el mismo descaro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app