El Villarreal se complica la vida en Chipre

Uno luego se acuerda: durante los primeros nueve minutos de partido, primero Mikautadze y luego Pape Gueye gozaron de sendas grandísimas ocasiones de gol. A saber: el georgiano no llegó a conectar un balón franco en la misma área pequeña, y el portero Michael ... le ganó la partida al '18' en un mano a mano inventado por Alberto Moleiro. El Pafos cerró sus líneas en canal y el Villarreal apenas pudo asomarse de nuevo a portería con el mismo descaro.

Tras dos empates y una derrota, se deducía que los de Marcelino sumarían por primera vez de tres esta cuarta jornada de Champions en Chipre, ante un rival notable o al menos presuntamente inferior. Como no, ahora su situación en la tabla torna delicada.

PAFOS 1-0 VILLARREAL LIGA DE CAMPEONES | FASE LIGA (JORNADA 4) Pafos: Michael; Bruno Felipe, Luckassen, David Luiz, Goldar, Sema (Pileas, min. 72); Orsic (Jajá, min. 78), Sunjic, Pêpê (Silva, min. 78), Quina (Langa, min. 87); Dragomir.

1-0, m. 46: Luckassen. Árbitro Sven Jablonski (Alemania). Amonestó al mismo Luckassen (min. 70), a Renato Veiga (min. 76) y a Pape Gueye (min. 90).

Durante la primera parte, el Pafos compitió con vigor: Sena, lateral, se impuso en casi todos sus duelos a Pépé, y Quina y Orsic se mostraron sugerentes en el frente de ataque. Júnior, sin embargo, apenas tuvo que intervenir. Tras el descanso, justo tras el descanso, ocurrió lo que Marcelino seguro no quería ni plantear en la mesa de la cena cuando su hijo le preguntaba, distraído: Sena botó un córner potente y cerrado y Luckassen, sin apenas oposición, cabeceó a gol.

Ipso facto, el técnico asturiano agitó el árbol de los cambios. Su equipo se volcó sobre el campo del Pafos, pero no fue sino a cuentagotas que incomodó de verdad a Michael. Pépé rozó el poste tras una gran maniobra dentro del área, y los locales, sostenidos por los berridos de David Luiz, anduvieron cerca incluso de marcar el segundo en los últimos minutos.