Organizaciones de derechos humanos instan a FIFA a proteger a «trabajadores y aficionados» en el Mundial 2026

Una coalición de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos de aficionados han pedido este miércoles a la FIFA que el Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, respete los derechos de los aficionados, jugadores, trabajadores, periodistas y comunidades locales.

Amnistía ... Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Alianza para el Deporte y los Derechos, Dignidad 2026, Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriale (AFL-CIO), Human Rights Watch, Consejo Independiente de Aficionados, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) y Athlete Ally se han unido para presionar al organismo rector del fútbol mundial, que este viernes celebrará en el Kennedy Center de Washington D.C. el sorteo de la Copa del Mundo.

La directora ejecutiva de Sport & Rights Alliance, Andrea Florence, explicó que el Mundial 2026 es el primero «que incorpora criterios de derechos humanos en el proceso de candidatura». «Sin embargo, el deterioro de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos ha puesto en riesgo esos compromisos«, advirtió.

«La escalada de ataques contra inmigrantes en Estados Unidos, la cancelación por parte de la FIFA de los mensajes contra la discriminación y las amenazas a la libertad de prensa y los derechos de los manifestantes pacíficos indican que el torneo va por mal camino«, señalaron las organizaciones, que también destacaron que »no ha habido transparencia« en el proceso de concesión del Premio de la Paz de la FIFA, que entregará también este viernes el organismo y que se sospecha que podría recibir Donald Trump.

«El Premio de la Paz de la FIFA se otorga en un contexto de detenciones violentas de inmigrantes, despliegues de la guardia nacional en ciudades estadounidenses y la servil cancelación de las campañas antirracismo y antidiscriminación de la propia FIFA. Aún hay tiempo para cumplir las promesas de la FIFA de un Mundial libre de abusos contra los derechos humanos, pero el tiempo apremia«, declaró Minky Worden, responsable del área deportiva de Human Rights Watch.

Las reivindicaciones de estas organizaciones

Entre las reivindicaciones de estas organizaciones está que la FIFA respalde «la protección sólida de los derechos de los trabajadores», así como que se impidan las trabas a los periodistas. «Los periodistas en Estados Unidos ven restringido su acceso, sus visas amenazadas y su seguridad puesta en duda. La FIFA y los gobiernos anfitriones deben garantizar la libertad y la seguridad de los periodistas antes, durante y después del Mundial de 2026», resaltó Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

También destacan que asistir a un partido de fútbol «nunca debería acabar en una detención arbitraria ni en deportación», en relación a la aplicación de las leyes migratorias por parte del gobierno estadounidense, y condenaron «la decisión de la FIFA de cancelar los mensajes antirracistas y antidiscriminatorios», una «señal alarmante a las comunidades de color y a todos los que han luchado por la igualdad en el deporte», además de pedir «protecciones efectivas» para las personas del colectivo LGBTQ+.

Así, solicitan «restablecer los mensajes contra la discriminación; comprometerse a garantizar protecciones efectivas contra la discriminación racial, la detención arbitraria y la aplicación ilegal de las leyes de inmigración durante el torneo; trabajar para finalizar los Planes de Acción de Derechos Humanos; tomar medidas efectivas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica; implementar una política integral de protección infantil; garantizar un beneficio significativo para la comunidad; y adoptar medidas efectivas para garantizar que el Mundial de 2026 no provoque abusos contra las comunidades vulnerables, incluido el encarcelamiento de personas sin hogar«.