Suscribete a
ABC Premium

Organizaciones de derechos humanos instan a FIFA a proteger a «trabajadores y aficionados» en el Mundial 2026

Este aviso llega tras las críticas a las malas condiciones de trabajo en el último Mundial disputado en Qatar

Critican las penosas condiciones de trabajo para el Mundial de Qatar 2022

Dónde ver online y en televisión al Real Madrid hoy de LaLiga y qué hora juega contra el Athletic

Críticas a las malas condiciones de trabajo en el último Mundial disputado en Qatar
Críticas a las malas condiciones de trabajo en el último Mundial disputado en Qatar afp

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una coalición de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos de aficionados han pedido este miércoles a la FIFA que el Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, respete los derechos de los aficionados, jugadores, trabajadores, periodistas y comunidades locales.

Amnistía ... Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Alianza para el Deporte y los Derechos, Dignidad 2026, Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriale (AFL-CIO), Human Rights Watch, Consejo Independiente de Aficionados, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) y Athlete Ally se han unido para presionar al organismo rector del fútbol mundial, que este viernes celebrará en el Kennedy Center de Washington D.C. el sorteo de la Copa del Mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app