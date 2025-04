Una operación a corazón abierto, una carrera en la Premier y un ambicioso proyecto: Mikel Arteta, el nuevo Wenger del Arsenal

Cuando Mikel Arteta (San Sebastián, 26 de marzo de 1982) vino a este mundo, lo último que hubieran deseado sus padres era que su hijo se convirtiera en uno de los primeros niños en España en sufrir una operación a corazón abierto. Nadie se ... imaginaba entonces que aquel niño de solo dos años que peleaba por su vida se iba a convertir en futbolista profesional y, luego, en entrenador de un Arsenal que aspira a echar al Real Madrid de la Champions y a volver a plantarse en unas semifinales continentales 14 años después: «Tuvieron que abrirme el corazón y examinarlo. Fue una de las primeras cirugías que se hicieron de esa manera en España, así que no sabíamos cómo iba a terminar, pero por suerte todo se desarrolló con normalidad y pude cumplir mi sueño de ser futbolista», explica Arteta en el documental 'Todo o Nada' que detalla la temporada 21-22 del Arsenal.

Arteta creció en el barrio antiguo de San Sebastián con ciertas normas para que su corazón no le hiciera una jugarreta, pero su fuerte carácter y su gen competitivo, dos virtudes que mostró en su carrera como jugador y ahora como técnico del Arsenal, iban por un camino distinto al de las recomendaciones médicas: «De pequeño me decían que no podía hacer eso, que no podía exponerme tanto, que no podía llevar al límite mi capacidad cardíaca... pero me daba igual. Siempre me llevaba al límite», desvela en ese mismo documental. Lo hacía en el Antiguoko, donde coincidió con Xabi Alonso, Aduriz o Iraola, y también en la cantera del Barça, a la que llegó en 1997, con solo 15 años

Lo hizo tras romper un acuerdo verbal con el Athletic que su familia había cerrado con Amorrortu, lo que enfadó al exentrenador del club bilbaíno. Curiosamente, siete años más tarde, la marcha de Xabi Alonso de la Real la reemplazaría Astiazarán con el fichaje de Arteta, y allí estaba Amorrortu como entrenador. La mezcla no salió bien. El estilo de esa Real estaba muy lejos del fútbol que jugaba Arteta y solo duró seis meses en el club antes de volver al Reino Unido: «Era un chaval muy noble y un líder sobre el campo. Tenía mucha clase y mucha calidad técnica, y su estilo era muy similar al de Xabi, pero aquí no cuajó», explica a ABC un veterano empleado de la Real.

Capitán de Everton y Arsenal

En tierras británicas, antes de su breve y negativa estancia en la Real, ya había jugado en el Rangers y, además, también lo había hecho en el PSG, cedido por un Barça en el que nunca logró debutar como jugador del primer equipo. El destino quería que Arteta hiciera carrera fuera de España y así fue. Everton y Arsenal fueron los dos clubes de su vida, y en ambos llegó a ser capitán, pero su buen fútbol no fue suficiente para que llegara a debutar con la selección absoluta, lo que provocó que en Inglaterra se intentara nacionalizarlo para que jugara con los pros, pero él siempre pensó que algún día le llegaría la oportunidad con la selección: «Imagino que algún día volveré a España, pero estoy muy a gusto en Inglaterra. Esta distinción significa mucho para mí. Vine a Inglaterra hace 24 años y siempre he querido representar a España allá donde he ido», dijo en junio de 2023 cuando recibió la Cruz Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, distinción dada por el Rey Felipe II, en la Embajada de España en Londres.

Casado con la popular ex Miss España Lorena Bernal y padre de tres hijos, Arteta colgó las botas en 2016 ¿2017? y enseguida se pasó a los banquillos. Le esperaba su amigo Pep. Primero se dedicó a hacer informes de los rivales del City y meses después pasó a ser el segundo de Guardiola: «Es un loco del estudio del fútbol», recuerda Martí Perarnau, el biógrafo del entrenador catalán.

En enero de 2020, tras la destitución de Unai Emery, Stanley Kroenke, el multimillonario americano propietario de Los Nuggets y los Rams, y desde 2018 dueño de los 'gunners', llamó a Arteta para volver a hacer grande al club londinense, un tanto a la deriva tras la marcha de Wenger en 2018. Un proyecto a largo plazo que va por buen camino, pero aún sin grandes títulos: «Quiero ser el mejor entrenador de la historia del Arsenal y no vale con ser segundo. Estoy aquí para ganar y se me juzgará por eso», explica el técnico vasco una y otra vez.

Ávido de títulos grandes

En estos cinco años ya ha logrado ser el entrenador con mejor porcentaje de victorias del Arsenal, más de un 60%, por encima del 57,98% de Wenger, pero eso solo le ha servido para ganar la FA Cup de 2020 y la Community Shield de 2020 y 2023. Para su infortunio, le ha tocado jugarse las Premier y las Champions con el mejor City de la historia y uno de los mejores Liverpool de siempre, además de tener también al siempre peleón Chelsea: «En otras circunstancias, estaríamos con algún título grande en las manos, pero la realidad es que no. Son 21 años sin ganar la liga inglesa y 19 sin una final de Champions. Hay que dar un salto más».

Y lo intenta con una base de jóvenes jugadores en los que la indisciplina no tiene cabida. Como en su etapa de futbolista, Arteta es fuego en el área técnica que delimita a los entrenadores. Bien lo sabe Aubameyang, que huyó al Barça en el mercado invernal de 2022 tras chocar con el técnico 'gunner': «No puede tratar a jugadores importantes, necesita jóvenes que no digan nada, que sólo escuchen». Una gota en el desierto. El camino parece el correcto. Así es Mikel Arteta, el nuevo Wenger del Arsenal.