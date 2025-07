Omar El Hilali, jugador del Espanyol de origen marroquí: «Los que no vengan a trabajar hay que devolverlos a su país»

Omar El Hilali, futbolista del Espanyol de origen marroquí, se mostró contundente a la hora de analizar la cuestión de la inmigración que tan de actualidad se encuentra últimamente en España. Para él, la solución pasa por devolver a su país a aquellas personas que no lleguen a tierras españolas con el objetivo de trabajar.

«A mí, la gente que no sabe que soy futbolista me miran como si hubiera cometido 40 delitos. Y eso nos perjudica. Creo que sería muy sencillo que aquellas personas que no vienen a trabajar hay que devolverlos al país del que vengan, sea cual sea», sostuvo el jugador perico en una entrevista en 'betevé', periódico local de Girona.

A mediados de los 90, el padre de El Hilali dejó a su familia en un pequeño pueblo de Marruecos cerca de Tánger para emigrar a Cataluña en busca en de una vida mejor. Tras varios años de trabajo en el campo, pudo regularizar su situación y ahorrar algo de dinero para traer a España a su mujer y sus hijos. Se instalaron en Hospitalet de Llobregat, donde nació el lateral derecho ahora asentado en Primera con el conjunto blanquiazul.

Un futbolista, El Hilali, que defendió que «la mayoría de gente extranjera, ya sea de Marruecos o de Rumanía, de donde sea, viene a trabajar». Pero «hay una minoría que viene aquí y no viene a buscarse el pan de cada día». «Pues yo pienso que esa gente lo que hace es manchar. Como, por ejemplo, han venido mis padres».