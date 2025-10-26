Suscribete a
ABC Premium

la liga | real madrid - barcelona

De los ocho fueras de juego de Mbappé, al mejor Kylian: el clásico de las cuentas pendientes

El Barça ya no provoca tantas posiciones antirreglamentarias como el pasado año. En el duelo del Bernabéu de hace justo un año, Kylian cayó ocho veces en 'offsides'

El francés llega en su mejor momento, en números y sensaciones, desde que viste la camiseta del Madrid, pero aún no sabe lo que es ganar al Barça con la elástica blanca

Mbappé, brazos en jarra, en el doloroso 0-4 de la pasada temporada
Mbappé, brazos en jarra, en el doloroso 0-4 de la pasada temporada efe

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace justo un año, exactamente 365 días, el 26 de octubre de 2024, el Barcelona de Flick se llevaba por delante al Madrid de Ancelotti en un clásico en el Bernabéu (0-4) que señalaba el camino de lo que iba a ser la ... temporada para ambos clubes. Cierto es que el resultado fue algo engañoso. En la primera mitad, el equipo de Carlo fue mejor y mereció marcharse al descanso en ventaja, pero ese análisis no casa con la historia del Madrid, cuyo estilo es ganar. De un modo o de otro. Pero ganar. Y en el curso 24-25 acabaron sucumbiendo los cuatro clásicos, dos de ellos por paliza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app