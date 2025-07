El nuevo jefe arbitral, un gestor experto en derecho tributario

Tres palabras abarcan el panel de presentación en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas donde se produce la puesta de largo de Francisco Soto Balirac (Vigo, 45 años) como nuevo responsable de los árbitros en España. Transparencia, exigencia y respeto, proclama el cartel. ... Y con las mismas empieza a desgranar su perfil profesional y sus intenciones de futuro este abogado gallego que cambia por completo el estereotipo.

No es un árbitro profesional, no tiene vinculación con el oficio, no conoce a Negreira, sino que llega al sillón más caliente del fútbol desde otra faceta, la gestión. Experto en derecho tributario, socio del afamado bufete Garrigues de Madrid, asesor de empresas y profesionales y, hace mucho tiempo, árbitro de categorías inferiores en su Galicia natal.

«Pido a todo el mundo del fútbol confianza. En lo que coincidimos todos, vamos a ponerlo en marcha y lo que no, vamos a seguir con diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo para ver si somos capaces de que el colectivo tenga todas las necesidades que están demandando todos los actores del fútbol», dijo como preámbulo, con alguna exageración fuera de tintero: «Los árbitros españoles tienen un nivel brutal, son estratosféricos», añadió en exceso de optimismo.

Soto deja una carrera de más de veinte años como abogado. «He llegado a lo más alto», indicó como exsocio en el despacho del que proviene. En la Federación se insiste que tenía la vida laboral resuelta económicamente y que ha dado el paso por el «amor al fútbol y al arbitraje», ya que desarrolló su vocación arbitral como colegiado entre 2002 y 2015 en Tercera y Segunda Autonómicas, Primera Autonómica, Preferente (8 temporadas), como asistente en 2ª B, y en el fútbol base. «Por dinero no ha sido», comentan en la Federación.

Rafael Louzán, el presidente de la Federación con siete meses en el cargo, lo presentó como un alto ejecutivo que emprende una labor de gestión por encima de antecedentes arbitrales o vericuetos del fútbol. El currículum del nuevo jefe arbitral es imponente. Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), profesor en el doble grado de Derecho + ADE en la Universidad de Vigo, profesor y docente en el IESIDE y distintos másteres de fiscalidad, tributación y dirección financiera. Ha ejercido como ponente habitual en diferentes cursos de derecho tributario: Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Cámara de Comercio, Colegio de Economistas, Colegio de Gestores Administrativos, Círculo de Empresarios, Confederación de Empresarios de Galicia, Asociaciones Empresariales…

«Quiero iniciar una nueva etapa, traer otras ideas, empezar de cero, construir, ser positivos, poner en valor mundo arbitral. Me gustaría que la figura del árbitro sea apreciada por todos los actores del fútbol», comentó durante el acto.

Soto se aleja radicalmente del perfil de los anteriores presidentes del CTA, los excolegiados Sánchez Arminio (que estuvo de 1993 a 2018 y quien tuvo como vicepresidente a Enríquez Negreira, el del escándalo a sueldo del Barcelona), Velasco Carballo (se marchó a la UEFA) o Medina Cantalejo (fue destituido hace una semana por Louzán).

Según indicó el nuevo mandamás de los árbitros, en su organigrama habrá un responsable de relaciones institucionales, un director técnico, un responsable de VAR, uno de IA y los respectivos en fútbol femenino, fútbol sala y fútbol playa.

Soto señaló que se apoyará en determinados pilares. «Meritocracia, entiendo que los mejores árbitros tienen que subir de categoría, sin tener en cuenta otras consideraciones. Independencia, necesitamos que confíen en nosotros. Transparencia, poco a poco van a ver los resultados. Objetividad, dejar a un lado los secretismos y los reinos de taifas. Y uniformidad de criterios, la misma jugada tiene que ser igual para todos, una respuesta A no a veces B, C o D».

La Inteligencia Artificial (IA) pasa a cobrar nueva dimensión con la llegada de Fran Soto, que no será conocido como los árbitros españoles por sus dos apellidos sin nombre que lo acompañe. «Vamos a trabajar con la IA, trataremos de objetivizar parámetros, datos e intentar usarla para designar a los arbitros. Será una herramienta, pero la aplicarán personas».

Louzán, el ideólogo de este cambio en el sector arbitral, habló de Fran Soto como si se tratara de un fichaje. «Pensaba que por su posición laboral, iba a decirnos que no. Pero nos ha dicho que sí».

Respecto a la presión del Real Madrid, dijo: «No buscamos la satisfacción de clubes concretos, sino dejar satisfecho al fútbol independiente. Vamos a trabajar con IA».

Y pasó sin extenderse por Negreira: «Yo a Negreira ni lo he visto, ni lo conozco. Disculpad que no hable de un caso específico que, para mí, es un caso del pasado».

No hubo árbitros reconocibles en el acto de presentación, solamente el personal federativo con Rafael Louzán y el secretario general Álvaro de Miguel a la cabeza. El pasado jueves fue destituida la cúpula arbitral, sus cinco principales directivos.