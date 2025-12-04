Nueva sorpresa en la Copa: El Espanyol se estrella ante el Atlético Baleares

La Copa del Rey sigue dejando sorpresas. El Espanyol aumentó este jueves la nómina de equipos de Primera eliminados por equipos de menor categoría tras caer ante el Atlético Baleares, conjunto de Segunda Federación, tres categorías por debajo. El equipo perico, con un dominio estéril ... e inofensivo durante todo el partido, firmó un fracaso mayúsculo ante un conjunto mucho más modesto, pero que planteó un encuentro tácticamente impecable, defendiéndose con orden y aprovechando su ocasión de oro con un gol de Tovar a los ocho minutos de la segunda mitad. La tardía y desesperada reacción del Espanyol fue insuficiente, sellando una decepción histórica por segundo año consecutivo tras caer el año pasado ante el Barbastro en esta misma ronda.

Sí se clasificó, aunque con muchos apuros, el Rayo Vallecano, que eliminó al Real Ávila en la prórroga tras igualar el partido en el minuto 93. El equipo encarnado, también de Segunda RFEF, había dominado sin éxito durante toda la primera mitad, en la que llegó a estrellar un balón en el larguero, y finalmente se adelantó al inicio del segundo acto con un gol de Pascual. El Rayo, dormido hasta entonces, se reactivó, y a la desesperada logró el empate en la prolongación gracias a un tanto de Isi. Ya en la prórroga, y con los jugadores del Ávila muy fatigados, el Rayo logró evitar los penaltis en el último minuto, con un tanto de cabeza de Álvaro García.

Segunda ronda de la Copa del Rey

Martes 2 de diciembre

Numancia 2 - 3 Mallorca

Portugalete 0 - 3 Alavés

Racing Ferrol 0 - 2 Huesca

Ebro 3 - 5 Osasuna

Guadalajara 1 - 0 Ceuta

Navalcarnero 2 - 3 Getafe

Miércoles 3 de diciembre

Mirandés 0 - 2 Sporting

Cultural Leonesa 4 - 2 Andorra

Eldense 2 - 1 Almería

Talavera 2 - 1 Málaga

Real Murcia 3 - 2 Cádiz

At. Antoniano 1 - 1 Villarreal (penaltis: 5:3)

Ourense CF 2 - 1 Girona

Quintanar del Rey 1 - 2 Elche

Reus Reddis 0 - 2 Real Sociedad

Torrent 1 - 4 Betis

Pontevedra 0 - 3 Eibar

Cieza 0 - 1 Levante

Jueves 4 de diciembre

Leganés 1 - 2 Albacete

Ávila 1 - 2 Rayo Vallecano

At. Baleares 1 - 0 Espanyol

Sabadell 0 - 2 Deportivo

Ponferradina - Racing

Cartagena - Valencia

Extremadura - Sevilla

Sant Andreu - Celta

Zaragoza - Burgos

Tenerife-Granada