Nueva sorpresa en la Copa: El Espanyol se estrella ante el Atlético Baleares

El Rayo Vallecano salva el tipo en la prórroga ante el Real Ávila después de igualar la eliminatoria en la prolongación

Javier Asprón

La Copa del Rey sigue dejando sorpresas. El Espanyol aumentó este jueves la nómina de equipos de Primera eliminados por equipos de menor categoría tras caer ante el Atlético Baleares, conjunto de Segunda Federación, tres categorías por debajo. El equipo perico, con un dominio estéril ... e inofensivo durante todo el partido, firmó un fracaso mayúsculo ante un conjunto mucho más modesto, pero que planteó un encuentro tácticamente impecable, defendiéndose con orden y aprovechando su ocasión de oro con un gol de Tovar a los ocho minutos de la segunda mitad. La tardía y desesperada reacción del Espanyol fue insuficiente, sellando una decepción histórica por segundo año consecutivo tras caer el año pasado ante el Barbastro en esta misma ronda.

