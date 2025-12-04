Fútbol / Copa del Rey
Nueva sorpresa en la Copa: El Espanyol se estrella ante el Atlético Baleares
El Rayo Vallecano salva el tipo en la prórroga ante el Real Ávila después de igualar la eliminatoria en la prolongación
La Copa del Rey sigue dejando sorpresas. El Espanyol aumentó este jueves la nómina de equipos de Primera eliminados por equipos de menor categoría tras caer ante el Atlético Baleares, conjunto de Segunda Federación, tres categorías por debajo. El equipo perico, con un dominio estéril ... e inofensivo durante todo el partido, firmó un fracaso mayúsculo ante un conjunto mucho más modesto, pero que planteó un encuentro tácticamente impecable, defendiéndose con orden y aprovechando su ocasión de oro con un gol de Tovar a los ocho minutos de la segunda mitad. La tardía y desesperada reacción del Espanyol fue insuficiente, sellando una decepción histórica por segundo año consecutivo tras caer el año pasado ante el Barbastro en esta misma ronda.
Sí se clasificó, aunque con muchos apuros, el Rayo Vallecano, que eliminó al Real Ávila en la prórroga tras igualar el partido en el minuto 93. El equipo encarnado, también de Segunda RFEF, había dominado sin éxito durante toda la primera mitad, en la que llegó a estrellar un balón en el larguero, y finalmente se adelantó al inicio del segundo acto con un gol de Pascual. El Rayo, dormido hasta entonces, se reactivó, y a la desesperada logró el empate en la prolongación gracias a un tanto de Isi. Ya en la prórroga, y con los jugadores del Ávila muy fatigados, el Rayo logró evitar los penaltis en el último minuto, con un tanto de cabeza de Álvaro García.
Segunda ronda de la Copa del Rey
Martes 2 de diciembre
Numancia 2 - 3 Mallorca
Portugalete 0 - 3 Alavés
Racing Ferrol 0 - 2 Huesca
Ebro 3 - 5 Osasuna
Guadalajara 1 - 0 Ceuta
Navalcarnero 2 - 3 Getafe
Miércoles 3 de diciembre
Mirandés 0 - 2 Sporting
Cultural Leonesa 4 - 2 Andorra
Eldense 2 - 1 Almería
Talavera 2 - 1 Málaga
Real Murcia 3 - 2 Cádiz
At. Antoniano 1 - 1 Villarreal (penaltis: 5:3)
Ourense CF 2 - 1 Girona
Quintanar del Rey 1 - 2 Elche
Reus Reddis 0 - 2 Real Sociedad
Torrent 1 - 4 Betis
Pontevedra 0 - 3 Eibar
Cieza 0 - 1 Levante
Jueves 4 de diciembre
Leganés 1 - 2 Albacete
Ávila 1 - 2 Rayo Vallecano
At. Baleares 1 - 0 Espanyol
Sabadell 0 - 2 Deportivo
Ponferradina - Racing
Cartagena - Valencia
Extremadura - Sevilla
Sant Andreu - Celta
Zaragoza - Burgos
Tenerife-Granada
