Un niño de 13 años, hospitalizado tras la salvaje agresión del padre de un jugador rival

Un hombre de 40 años, padre de un jugador del CSF Carmagnola de categoría infantil, agredió salvajemente al portero del equipo rival, el Volpiano-Pianese, durante el partido que ambos equipos disputaron el pasado domingo en Collegno, a las afueras de Turín (Italia), durante el torneo Super Oscar sub-14.

Todo ocurrió inmediatamente después de que el árbitro decretara el final del partido. El Carmagnola ganó 1-0 y, según algunos testigos, varios de sus jugadores se burlaron de los contrarios. Estos respondieron a las provocaciones, lo que derivó en una trifulca. De pronto, un hombre saltó la valla, se fue a por el guardameta del Volpiano-Pianese, de 13 años de edad, y le dio un puñetazo en la cara que lo derribó. Ya en el suelo, el energúmeno continuó golpeándolo hasta que miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos y otros espectadores acudieron y lograron pararlo.

El niño agredido fue trasladado en ambulancia al Hospital Martini de Turín, donde le atendieron y confirmaron una fractura de maléolo (hueso del tobillos) y una fuerte contusión, con posible fractura, en el pómulo de la cara.

«El partido fue muy reñido y los ánimos estaban caldeados, pero eran solo discusiones entre niños. Los habríamos calmado sin problema —declara Andrea Mirasola, entrenador del Volpiano-Pianese en el 'Corriere della Sera'—. Pero de repente un padre irrumpió en el campo y fue a golpear a nuestro portero».

«Rápidamente corrimos para intentar detenerlo porque estaba furioso y temimos por la seguridad del chico —añade Mirasola—. Todos los chavales del equipo y yo estamos en shock, vimos a nuestro portero salir del campo en una ambulancia. Los padres de nuestros chicos actuaron impecablemente e impidieron que la situación se agravara. Espero que la justicia ordinaria siga su curso y que escenas como esta no vuelvan a verse en un campo de fútbol, los valores deportivos deben respetarse. Un comportamiento tan obsceno por parte de un adulto debe ser una advertencia para que no vuelva a ocurrir. Ahora nadie debe mirar hacia otro lado».

El CSF Carmagnola también condenó lo sucedido a través de un comunicado: «Nos sentimos obligados a ofrecer nuestras más sinceras disculpas a la joven víctima del atentado y a su familia, a toda la comunidad deportiva involucrada, a los espectadores, a los niños y a las familias que asistieron a lo que pasó. Además, contactamos de inmediato con los organizadores del Super Torneo Oscar, a quienes personalmente expresamos nuestro pesar y disculpas por el incidente, conscientes de los daños a la imagen... Adoptaremos medidas contra el padre responsable del suceso, protegiendo la imagen de CSF Carmagnola Queencar, reiterando que este comportamiento nunca ha sido ni será tolerado».