Nico brilla y borra las dudas en San Mamés

Agua pasada no mueve molino. Y el Athletic, con la exigencia de competir en Champions, necesita este año toda su maquinaria en funcionamiento. Eso debió pensar este domingo Nico antes de saltar de nuevo al verde de San Mamés. Media parte le bastó ante el Sevilla para borrar cualquier duda que pudiese existir después de su fichaje frustrado por el FC Barcelona. El menor de los Williams brilló, con un gol y dos asistencias, determinantes para que los leones empiecen la Liga 2025/26 con una victoria en casa tras una pretemporada más exitosa en los despachos que en lo deportivo.

El debut llegaba después de seis derrotas en los siete amistosos que han jugado tras el parón estival, marcado por la renovación 'in extremis' de Nico con el Athletic. Sólo la compleja situación económica del Barça y la presión ejercida por la directiva local, presidida por Jon Uriarte, han evitado que juegue al lado de su amigo Lamine Yamal. «La pretemporada está para probar cosas», decía Valverde en la previa del inicio liguero. Tranquilidad hasta que eche a rodar el balón. Ese era el mensaje ante unas cosas u otras.

Así, retomando la costumbre, el Athletic salió a morder este domingo con San Mamés a rebosar. La gente combinaba el rojiblanco con el azul de los pañuelos típicos de las fiestas de la ciudad, que comenzaron este sábado, y recibía a Nico Williams con aplausos. No tardó en ganárselos. Abrió la lata convirtiendo con tranquilidad un penalti que había provocado él mismo y muy discutido por los muchos aficionados sevillistas desplazados a Bilbao. Su hermano Iñaki, que este año luce brazalete, le cedió los honores. Balón a la red, gesto de rabia y beso al escudo. Minutos después daba el segundo a Maroan Sannadi, después de una jugada individual.

Sin embargo, la ventaja y el despliegue de Nico, que recordó su mejor versión, no era suficiente. Lukebakio con un golazo desde fuera del área recortaba distancias en la segunda parte y Agoumé empataba el partido. El campo se inclinaba hacia la portería de Unai Simón, pero a Nico aún le faltaba magia en el frasco, y puso el balón a Robert Navarro para hacer el 3-2 definitivo. Tras esto, cambio, ovación cerrada y mirada al frente, que la temporada es larga.