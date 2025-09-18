Newcastle - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy

La Champions League 2025-26 comienza fuerte para el Fútbol Club Barcelona, uno de los favoritos al título. El equipo de Hansi Flick viajará hasta Inglaterra para medirse al Newcastle United en Saint James Park, un rival y un escenario que pondrán a prueba el buen momento de los azulgranas.

El Barça se mide a las 'urracas' después de pasar por encima del Valencia en la Liga (6-0), y lo hará con el equipo poco cargado de minutos gracias a las rotaciones efectuadas por el entrenador alemán. La única pega con la que pueden toparse los azulgranas es con la ausencia de su gran estrella, Lamine Yamal, tocado desde el parón de selecciones.

El partido será el estreno en la máxima competición continental de uno de los nuevos baluartes de equipo, el portero Joan García, que ya ha dejado muy buenas impresiones en lo que va de competición liguera. También de Marcus Rahsford, que empieza a entonarse ya con su nueva camiseta.

Enfrente, además de un gran ambiente y un equipo con confianza tras su victoria frente al Wolverhampton, el campeón español se medirá al sorprendente Nick Woltemade, que ya golea y causa sensación con los ingleses tras su fichaje este mismo verano procedente del Stuttgart.

¿A qué hora es el Newcastle-Barça de la Champions?

El inicio del partido de la primera jornada de la Liga de Campeones 2025-26 entre el Newcastle United y el Fútbol Club Barcelona está programado para las 21.00 horas de este jueves 18 de septiembre.

¿Dónde ver en directo el Newcastle-Barcelona?

El atractivo choque de Saint James Park podrá verse en directo gracias a la retransmisión de los canales M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 4.

Por supuesto, el partido y todo lo que en él suceda podrá seguirse en tiempo real a través de la web de ABC, donde los lectores encontrarán la más detallada crónica del choque una vez que el colegiado decrete su final.