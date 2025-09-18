Fútbol
Newcastle - Barcelona, estadísticas del partido de la Liga de Campeones
liga de caampeones
Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Newcastle - Barcelona de hoy
NEWEntrenador:
Eddie Howe4-3-3
BAREntrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
Estadísticas
37.6%NEW
62.4%BAR
0 Goles 0
2 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 4
0 Asistencias de gol 0
3 Faltas cometidas 6
6 Faltas recibidas 3
1 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
65 Pases correctos 138
31 Pases fallados 26
1 Fueras de juego 0
1 Paradas 2
2 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
