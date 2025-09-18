Suscribete a
Newcastle
0
0
1ª parte
FC Barcelona
Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 1 Jueves 18/09 21:00h. Árbitro Glenn Nyberg. Estadio Saint James´ Park. Canal Movistar Liga de Campeones

Fútbol

Newcastle - Barcelona, estadísticas del partido de la Liga de Campeones

liga de caampeones

Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Newcastle - Barcelona de hoy

Newcastle

NEW

Entrenador:
Eddie Howe4-3-3
  1. Nick Pope
    Portero    1
  2. Kieran Trippier
    Defensa    2
  3. Fabian Schär
    Defensa    5
  4. Dan Burn
    Defensa    33
  5. Tino Livramento
    Defensa    21
  6. Bruno Guimarães
    Centrocampista    39
  7. S. Tonali
    Centrocampista    8
  8. Joelinton Cássio Apolinário de Lira
    Centrocampista    7
  9. Anthony Elanga
    Delantero    20
  10. Anthony Gordon
    Delantero    10
  11. Harvey Barnes
    Delantero    11
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. 13Joan Garcia
    Portero
  2. 23Koundé
    Defensa
  3. 4Araújo
    Defensa
  4. 5Pau Cubarsí
    Defensa
  5. 18Gerard Martín Langreo
    Defensa
  6. 21De Jong
    Centrocampista
  7. 8Pedri
    Centrocampista
  8. 11Raphinha
    Centrocampista
  9. 16Fermín López
    Centrocampista
  10. 14Marcus Rashford
    Centrocampista
  11. 9Lewandowski
    Delantero
Estadísticas
37.6%NewcastleNEW
62.4%BARFC Barcelona
0 Goles 0
2 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 4
0 Asistencias de gol 0
3 Faltas cometidas 6
6 Faltas recibidas 3
1 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
65 Pases correctos 138
31 Pases fallados 26
1 Fueras de juego 0
1 Paradas 2
2 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

