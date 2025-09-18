Newcastle - Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de Champions League hoy

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sigue en directo cómo va el Newcastle - Barcelona, partido de la Champions, jueves 18 de septiembre.

21:34 Minuto 32. Newcastle 0-0 Barça. Araújo se duele en el césped Parece que ha sido por un codazo de Trippier, aparentemente involuntario.

21:33 Minuto 31. Newcastle 0-0 Barça. Falta de Schär a Lewandowski Le enseñaba un cuatro con las manos al colegiado. Le están dando muchos palos al polaco en esta primera parte.

21:32 Minuto 31. Newcastle 0-0 Barça. Saque de puerta para Pope No le salió la jugada a Raphinha. Recupera el Newcastle.

21:31 Minuto 30. Newcastle 0-0 Barça. A las manos de Joan García Disparo de Barnes en el pico del área izquierdo que salió muy centrado. Atajó sin problemas el guardameta azulgrana.

21:30 Minuto 29. Newcastle 0-0 Barça. Presiona lo justo el Newcastle Solo lo hace cuando ve que el Barça se complica al sacar el balón.

21:29 Amarilla para Joelinton Por un claro agarrón sobre Pedri.

21:29 Minuto 26. Newcastle 0-0 Barça. Buena acción de Rashford A punto de liarla el inglés con un pase horizontal que propiciaba la contra del Newcastle. Rectificó el propio extremo yendo al suelo para cortar la carrera de Livramento.

21:26 Minuto 25. Newcastle 0-0 Barça. Córner para el Barça Lo sacará Raphinha.

21:25 Minuto 23. Newcastle 0-0 Barça. ¡PARADÓNNNN DE JOAAAAN GARCÍAAAAA! Elanga salió como una bala por la derecha para poner el pase de la muerte a Barnes. El extremo izquierdo se topó con el guardameta catalán.

21:24 Minuto 23. Newcastle 0-0 Barça. No puede Rashford con Trippier Se la roba otra vez el lateral inglés del Newcastle.

21:23 Minuto 21. Newcastle 0-0 Barça. Tapona Gerard Martín Blocó con mucha seguridad el disparo de Elanga en el área.

21:23 Minuto 21. Newcastle 0-0 Barça. Se queja Lewandowski Estaba muy solo arriba y ello permitió a Tonali recuperar el balón.

21:22 Minuto 20. Newcastle 0-0 Barça. La pifió y la recuperó Trippier centró muy mal, armó la contra el Barça con Rashford saliendo como una bala, pero se anticipó el defensa hurraca para corregir su error.

21:21 Minuto 19. Newcastle 0-0 Barça. Falta de Cubarsí a Gordon Duro choque con el '10' hurraca que provoca una falta peligrosa. Trippier y Elanga sospesan quien debe sacarla.

21:20 Minuto 18. Newcastle 0-0 Barça. Se recupera Lewandowski Sacará el Newcastle.

21:20 Minuto 18. Newcastle 0-0 Barça. Se duele Lewandowski Centro al área que intentó rematar el polaco, pero salió con todo Pope. Chocó con Lewandowski y eso le hizo daño.

21:19 Minuto 18. Newcastle 0-0 Barça. No tiene prisa el Barça Toca en campo contrario con el muro hurraca de reojo. Esperan los de Eddie Howe su oportunidad para salir a la contra.

21:17 Minuto 16. Newcastle 0-0 Barça. Toca el Barça Se mete el Newcastle en su campo. Empiezan a dosificar esfuerzos los de Eddie Howe.

21:17 Minuto 15. Newcastle 0-0 Barça. Se queda en nada el córner Atrapa Joan García sin problemas. Recupera el Barça.

21:16 Minuto 14. Newcastle 0-0 Barça. Fuerza el córner Barnes Sigue el Newcastle sometiendo al Barça. La puso Trippier a la izquierda para su extremo. Este terminó sacando un córner. Se ha gritado mucho por el público. Saben que las jugadas a balón parado son su fuerte.

21:15 Minuto 13. Newcastle 0-0 Barça. El doctor Pruna hablaba con Cubarsí Se quejaba de molestias en la rodilla izquierda. Pulgar arriba. Parece que no es nada.

21:13 Minuto 12. Newcastle 0-0 Barça. Livramento se va al suelo Se ha llevado un golpe en la cabeza y ahora le atienden las asistencias. El colegiado ha parado el partido.

21:12 Minuto 11. Newcastle 0-0 Barça. Parece que se ha hecho daño Lewandowski Le pregunta el colegiado. Por ahora, sigue en el césped.

21:12 Minuto 10. Newcastle 0-0 Barça. La pierde Joelinton Mal pase vertical del brasileño que le permite recuperar al Barça.

21:11 Minuto 9. Newcastle 0-0 Barça. Primer ataque de Rashford Eslalon del inglés por la izquierda. Intentó una bicicleta, pero no le salió. Después, optó por el disparo, pero se le fue directamente fuera.

21:10 Minuto 8. Newcastle 0-0 Barça. Atrapa Joan García Se metió en el área por la izquierda el extremo hurraca para disparar algo centrado. La atajó sin problemas el portero catalán.

21:09 Minuto 7. Newcastle 0-0 Barça. Sigue sin poder sacar el balón el Barça Volvió a recuperar el Newcastle gracias a la presión. El Barça ha salido con menos hambre. El público aprieta mucho y se palpa la presión. A ver como reaccionan los de Flick.

21:08 Minuto 6. Newcastle 0-0 Barça. FUERA DE JUEGO DE BARNES Pase interior de Guimarães al extremo hurraca que paró Joan García. Estaba, aun así, en fuera de juego.

21:07 Minuto 5. Newcastle 0-0 Barça. ¡LE PEGÓ AL AIREEEE GORDOOOONNNN! La que ha tenido el delantero del Newcastle. Penetración de Elanga hasta la línea de fondo para poner un pase al área que quiso rematar Gordon de primeras, pero se le escapó la pelota.

21:06 Minuto 3. Newcastle 0-0 Barça. RUGE EL PÚBLICO Presionaba Elanga a Gerard Martín y ello le obligó a forzar el saque de banda muy cerca del área azulgrana. Aplaudía el público.

21:05 Minuto 3. Newcastle 0-0 Barça. La echa fuera Tonali Cortó el italiano para evitar que el Barça iniciase la jugada mediante Rashford.

21:03 Minuto 2. Newcastle 0-0 Barça. Se le va desviado a Fermín Buscó un golpeo desde la frontal que se le fue demasiado lejos de la portería de Pope.

21:02 Minuto 1. Newcastle 0-0 Barça. Presiona alto el equipo local Recuperó cerca del área el equipo de Eddie Howe. Al final el Barça lo resolvió, forzando el saque de puerta. Aprieta mucho el público.

21:01 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:00 'BACK IN BLACK AND WHITE'

20:59 Mejor os lo enseño...

20:59 Todo lleno de blanco y negro Está que se cae la grada. Tifo espectacular y muchas ganas de animar. Sencillamente impresionante.

20:58 ¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS! Casi no se escucha del estruendo que están formando los aficionados ingleses. Espectacular el ambiente.

20:57 Szczesny sobre la ausencia de Lamine Yamal: «Es una oportunidad para los otros jugadores»

20:56 Los jugadores esperan en el túnel para salir al campo Se cae Saint James's Park... Que ambientazo.

20:55 Lewandowski se pone por delante de Ferran Salió algo más de 25 minutos ante el Valencia y metió un doblete.

20:55 Flick sobre la titularidad de Lewandowski: «Está de vuelta» «Lewandowski tiene mucha experiencia y sigue metiendo goles».

20:54 Flick: «Ronald es uno de nuestros capitanes» «Es fuerte, rápido, va bien de cabeza... lo necesitamos en el campo. Ese es el motivo por el que hemos decidido que juegue».

20:53 Flick: «Los primeros 15 minutos tienen a la afición encima» «Meten mucha intensidad y hay que estar preparados para ello. Tenemos confianza».

20:53 Lamine Yamal no es esencial en este Barça: Dos partidos perdidos de nueve disputados sin él

20:52 El Barça estrenará hoy su tercera equipación

20:51 Esta es la alineación del Newcastle Woltemade y Jacob Murphy se caen del once. Entran en su lugar Elanga y Anthony Gordon.

20:50 Esta es la alineación del Barça Rashford es el único jugador del tridente de ataque que repite tras el triunfo ante el Valencia. Araujo vuelve a la defensa. Frenkie de Jong recupera la titularidad en la medular. Raphinha y Lewandowski aparecen en ataque.