Los negocios de los 23 campeones del mundo en Sudáfrica 2010

Han pasado quince años del «Iniesta de mi vida», un gol que hizo tocar el cielo al fútbol española, su mayor conquista, un Mundial. Lo consiguieron 23 futbolistas que inundaron de alegría a un país. Retirados la mayoría, su actividad actual se centra en la ... empresa. Inmobiliarias y compañías de asesoramiento, sobre todo.

Íker Casillas. Tiene varias empresas y ha diversificado su actividad. Casillas World se dedica a la representación y asesoramiento deportistas. Ikerca está implantada en el ámbito inmobiliario. Con SportBoost intenta detectar y ayudar a start-ups innovadoras.

Pepe Reina. Como una gran mayoría de internacionales invirtió en el sector inmobiliario y en la representación y asesoramiento de deportistas, a través de la empresa Grecia 25.

Víctor Valdés. Poco se sabe de su actividad empresarial, más allá de la venta de propiedades inmobiliarias y la relación que ha mantenido con marcas de ropa deportiva.

Sergio Ramos. Maneja un imperio fuera del fútbol. Pasión por los caballos (Yeguada SR4), gestiona inversiones inmobiliarias, propiedades urbanísticas y gestiones de desarrollo (Sermos), invierte en start-ups de planes de ocio (Fever), abrió gimnasios (Sergio Ramos by John Reed) y se ha adentrado en inversiones en el mundo del arte.

Carles Puyol. Ha multiplicado sus activos en el sector inmobiliario, moda infantil, representación de deportistas, criptomonedas y metaverso. Propiedades en Ibiza, Costa Brava y Barcelona. Invirtió en moda infantil (The Animals Observatory). Fue cofundador de Olyverse (cripto y metaverso) y se unió como representante a Iván de la Peña (Footalent).

Gerard Piqué. Más conocido en los últimos tiempos por sus negocios que por su pasado futbolístico. Prolífico como empresario. Kosmos, compra del Andorra, la Copa Davis, contenidos digitales, la Supercopa de Arabia en el juzgado. Kerad, inmobiliaria. Kypers, marca de gafas de sol. 426 Miles, bebidas isotónicas. La Kings League. Natrus, hamburguesas de supermercado...

Joan Capdevila. Es propietario de una agencia de marketing deportivo y ejerce como representante institucional del Espanyol. Escribió un libro «Permanentemente preparado» e imparte conferencias sobre liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo profesional.

Jesús Navas. Bienes inmuebles en alquiler y dueño de la Hacienda Meñaca, dedicada al turismo rural y organización de eventos. Varias tiendas en Sevilla están asociadas a su nombre.

Álvaro Arbeloa. Junto a sus hermanos fundó la empresa de consultoría Mio Group, una empresa enfocada al talento especialista en estrategia de marketing, creación de activos digitales y activación de medios.

Raúl Albiol. Todavía en activo a sus 39 años, Raúl Albiol busca equipo para cerrar su trayectoria profesional. Inversiones en inmobiliarias.

Carlos Marchena. Es propietario de una empresa enfocada a «otras actividades deportivas» y ha invertido en activos inmobiliarios.

Sergio Busquets. Según diversas fuentes, es dueño de importante emporio inmobiliario, sobre todo en la zona de Sitges (Barcelona). Invirtió en una empresa que produce alimentos a base de proteína vegetal (Heura).

Andrés Iniesta. El autor del gol en el minuto 116 ha creado su propia bodega (Iniesta), una agencia de entretenimiento (Never Say Never) y una marca de zapatillas (Mikakus Barcelona). Lanzó Capitten, botas y ropa de fútbol, tiene inversiones inmobiliarias y es copropietario del Helsingor, club danés de tercera división.

Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid es dueño de la inmobiliaria Tavaro XXI, ha invertido en marcas textiles para niños y ha sido imagen de Adidas y Porsche.

Xavi. El cerebro de aquella selección ha centrado sus inversiones en Galileu 136, el principal vehículo de sus inversiones inmobiliarias. Según algunas fuentes, posee más de 70 propiedades.

Cesc. Es accionista minoritario del club al que entrena, el Como. Ha invertido en compañías como Rezzil (entrenamiento virtual para deportistas), The Football Company (metaverso), Serhs (hostelería y restauración) y Heura (carne vegetal).

Javi Martínez. Sigue en activo en Qatar y poco se conoce de sus inversiones, más allá de sus propiedades inmobiliarias.

Juan Mata. Su cartera de inversiones es variada y original. Junto a otros deportistas, Patrick Mahomes, Rory McIlroy, Zverev, Anthony Joshua y Trent Alexander-Arnold, es propietario del 24 por ciento de la escudería Alpine de Fórmula 1. Forma parte del accionariado del club americano de fútbol San Diego y es dueño de un restaurante de tapeo en Mánchester.

David Silva. Se ha enfocado con éxito a los sectores turístico y vinícola. Posee viñedos en las islas Canarias sobre suelo volcánico. Está en el consejo de administración de una compañía hotelera y dirige una empresa de imagen y montajes publicitarios (Dajisi).

Fernando Torres. Su fortuna se sostiene en el sector inmobiliario, Fernando 9 Torres SL, empresa dedicada a la gestión patrimonial y a operaciones ligadas al ladrillo. Gestiona una cadena de gimnasios en Madrid (tiene cinco).

David Villa. Es presidente de DV7 Group, que incluye academias de fútbol en Europa y EE.UU. Tiene la propiedad del Queensboro de Nueva York y del Benidorm (Preferente). Controla una sociedad inmobiliaria y ha invertido en negocios de café.

Fernando Llorente. Fundó una sociedad de asesoramiento patrimonial (Llorente&Rayon), tiene un negocio inmobiliario con otros futbolistas y se involucró en una empresa de inversión a capital variable.

Pedro. Ha participado en proyectos sociales y filantrópicos, colaboración con la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma y la empresa Aqualia para fomentar hábitos de vida saludables entre los niños.