Reina: «Yo no cambiaría a De Gea»

E. Y.

Krasnodar Actualizado: 29/06/2018 01:43h

Pepe Reina lo tiene claro. Él no sentaría a David de Gea pese a las críticas y pese al cuestionable estado del portero del Manchester United, señalado por sus actuaciones en estos tres primeros partidos de la fase de grupos. Y lo dice como veterano y como posible alternativa en la portería, pues es el primero en enviar un mensaje de confianza a su compañero.

«Los cambios no son buenos. No encuentro el motivo ni el porqué de cambiar al portero en este momento», defendió Reina en El Partidazo de Cope. Además, quiso poner en valor a De Gea. «David tiene muchísima experiencia y vaya como vaya el torneo cada partido para él va a ser distinto. Es el primero que quiere hacer un buen partido para quedarse más tranquilo o para transmitir la confianza que a nosotros nos transmite en cada entrenamiento. La confianza del grupo la tiene sin ninguna duda».

Reina sabe por lo que está pasando De Gea porque es el precio de esa posición en el campo. «Lo he pasado. Sé lo que es tener un error puntual, como cometen todos los porteros. Él quiere ayudar al equipo y no tengo ninguna duda de que va a ser así». Además, está seguro de que Hierro no va a cambiar y también desveló que De Gea no le ha pedido ayuda en este momento delicado. «No me ha pedido consejo. Es un chico que a temprana edad ya era muy maduro, tenía un rol en el Atlético importante, viajó a una Liga difícil como la inglesa y creció en un año difícil… Yo voy a estar ahí, pero ya ha pasado por momentos así y os juro que se está exagerando el tema de David. No veo que esté pasando un momento crítico. Debe saber que el grupo confía plenamente en él».

Reina habla como veterano, presente en su cuarto Mundial, y defiende que España no está tan mal como dicen. «Contra Portugal hubo muchas cosas positivas. Contra Irán fue distinto, y el peor partido fue contra Marruecos. Se hicieron las cosas regular, no se creó demasiado. Contra un equipo que no se jugaba nada, sin temor a fallar, sin responsabilidad… a veces es más difícil jugar así».

Dice el guardameta del Nápoles que al grupo le toca despertar y hacerse fuertes atrás para aspirar cosas en este torneo. «Nos tenemos que centrar en lo que nos toca fortalecer. Fuimos primeros por casualidad, pero fuimos primeros y tenemos un partido bonito ante la anfitriona. No hemos estado acertados ni en lo individual ni en lo colectivo. Hay que ser un equipo más difícil de batir, que tengamos el control y que no sean partidos de ida y vuelta».

Reina, que insistió en que él convive bien con la crítica, reiteró que el equipo trata de aislarse ante tanto comentario negativo. «Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. En la mayoría de los casos, salvo que haya cosas particulares, estamos a nuestra bola, en nuestro mundo. No os damos la importancia que a lo mejor a veces pensáis tener. Seguramente alguno estará molesto o cabreado. Yo no leo nada. Sois muchísimos medios y es imposible que todos nos llevemos bien. Uno será más objetivo y otro menos, pero eso forma parte del Mundial, hay que asumirlo».

Para terminar, dio un titular interesante: «Puede que haya un grupo más normal que el de 2014, que haya más cohesión».