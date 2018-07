S. D.

Al cambio de ciclo que vivirá la selección española de fútbol después del fracaso del Mundial de Rusia se puede sumar otro «adiós», el del aficionado más famoso del equipo nacional, Manolo «el del bombo». Este peculiar hincha, que acompañado de su inseparable instrumento ha seguido a España en nada menos que diez mundiales y siete eurocopas, ha asegurado que no volverá a viajar para animar al equipo fuera del país.

A sus 70 años y después de los problemas con los que se ha encontrado en la cita mundialista de Rusia, Manolo considera que es el momento de poner fin a sus viajes con la selección. Así lo ha explicado en el programa 'Versió Rac1': «No iré más al extranjero porque te ponen pegas, es lamentable. Animaré, pero desde España. Me han quitado la ilusión».

Manolo saluda a Hierro en Krasnodar - EFE

Manolo se ha encontrado con muchas pegas en los estadios rusos para acceder con su bombo, problemas que hicieron que reclamase ayuda a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al presidente del gobierno Pedro Sánchez, e incluso hiciese un llamamiento al presidente ruso Vladimir Putin.

«En los 10 Mundiales a los que he ido, nunca había tenido estos problemas. A mi no me gusta llegar a la puerta de un estadio y que te pongan pegas y tal», ha argumentado ante su contundente decisión, que toma pese a que organismos como la propia FIFA trataran de facilitarle el acceso a los estadios: «se han portado muy bien».

De no dar marcha atrás en su determinación de no viajar, Manolo seguirá los partidos de la selección en el extranjero desde su popular bar, situado junto al estadio de Mestalla, en Valencia, y donde tiene expuestos los bombos que le han acompañado todos estos años.