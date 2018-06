Enrique Yunta

En su más absoluta desesperación, Manuel Cáceres Artesero, nuestro Manolo el del bombo de toda la vida, símbolo universal que desfila por los estadios de medio mundo con su otra mitad, pidió apoyo a los enviados especiales a Krasnodar. Se puso ante la cámara, desveló su tremendo disgusto y mandó un mensaje entre lágrimas para remover conciencias: «Pido a España entera, al presidente del Gobierno o a quien sea, que hagan algo para que el bombo de España, que es de todos, entre el próximo domingo al fútbol». Pues bien, finalmente el bombo de España estará mañana en el imponente estadio Luzhniki de Moscú, en donde 80.000 gargantas se dejarán el alma mientras gritan «Rusiya» sin parar. Juegan en casa y eso pesa, pero España tiene a Manolo y a su bombo, así que la cosa cambia.

«Me han dicho que todo se ha solucionado y parece que podré entrar tranquilamente», relata Manolo a ABC, aliviado desde su hotel de Krasnodar porque se sentía desamparado sin su apellido. «En tres partidos solo me dejaron meter el bombo en uno y en dos me dijeron que no, que de eso nada. Es lamentable que después de diez Mundiales no me dejen entrar a los campos como siempre he hecho», añade. Efectivamente, el aficionado más famoso del fútbol español tendrá que acudir un par de horas antes al campo y una señorita, según relata, le autorizará a introducir el instrumento al campo para animar a la selección de sus amores. «Ellos son muchos, pero toca darle fuerte al bombo y los jugadores tienen que sentir el calor de los seguidores».

Entre ellos estará el Rey Felipe VI, al que Manolo también reclamó ayuda a través de los medios de comunicación. «Es que estaba muy triste, muy enfadado. Se ha movilizado todo el mundo y solo os puedo dar las gracias. Yo ya no sabía que hacer y pedí ayuda al Gobierno, a la Federación, hasta al Rey... No podíamos quedarnos otra vez sin el bombo fuera del campo», detalla. Ojo, pidió también a Vladimir Putin, que no asistirá al palco, que tuviera en cuenta su reclamación, pero no ha sido necesaria la intervención del presidente ruso, liado seguramente con otros asuntos.

«Estaba muy enfadado y triste por la situación, yo sin el bombo no soy nada»

La Federación Española de Fútbol y la FIFA han mediado para que mañana se pueda escuchar bien alto el clásico «ES-PA-ÑA» y los tres zambombazos que vienen después. No es muy original, pero así todo el mundo se la sabe. Manolo, durante el Mundial, viaja con la prensa, acude a los entrenamientos y se hace fotos con todos lo que le reclaman. Los jugadores siempre tienen un gesto cariñoso con él, ya por fin feliz en Rusia y convencido de que el equipo va a seguir en el Mundial. Y él que podrá verlo y cantarlo con su bombo. «¿Es que yo sin él quién soy? Yo sin él no soy nada».