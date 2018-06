E. Yunta / R. Errasti

Marco Asensio Willemsen es el jugador más joven de la selección española en el Mundial (21 de enero de 1996), aunque desde siempre ha ido por delante a cualquier chico de su edad. Se le pregunta por el secreto balear y presume de sus orígenes porque de ahí han salido auténticos genios del deporte como él (Rafael Nadal, Carlos Moyá, Jorge Lorenzo, Sergio Llull, Rudy Fernández, Joan Llaneras...), un futbolista diferente con una zurda escandalosa y un disparo tremendo. «¡Somos buenos los de ahí, ¿eh!», remarca con una sonrisa de oreja a oreja, muy educado en el trato y con un aura especial. Asensio, que tuvo 11 minutitos contra Irán y 16 contra Marruecos, espera su momento y comparte que España podía haberlo hecho mejor, aunque insiste en que es a partir de mañana, con los octavos ante Rusia, cuando toca dar la talla.

¿Qué le ha pasado al equipo en la fase de grupos?

Ha habido momentos buenos y otros no tanto. Es bueno que haya autocrítica, pero este equipo tiene mucho compromiso. Sabemos que hemos pasado por momentos un tanto complicados, pero estamos todos unidos y mejorando esas pequeñas cositas podemos hacer un gran Mundial.

Cuando era pequeño, ¿a qué Mundial pensaba que iba a llegar?

Siendo sincero, nunca me había planteado la posibilidad de jugar un Mundial. De pequeño sueñas, siempre, piensas en hasta dónde puedes llegar, y a partir de ahí, a medida que vas avanzando y creciendo en el fútbol, te vas dando cuenta de que existe la posibilidad. Y en este Mundial quería estar.

¿Le pilla joven?

No. Estoy más que preparado para este Mundial, da igual la edad.

Dicen que usted es muy maduro. ¿Está de acuerdo?

Creo que sí. No solo en mi vida personal. En el fútbol, desde muy pequeño he estado con bastantes jugadores mayores que yo. Cuando era pequeño, jugaba con chicos de 14 años. Siempre he ido con gente mayor. Debuté con 17 años y me encontré en el Mallorca con una situación que era muy complicada. Había gente muy veterana, justo acababan de bajar a Segunda y también nos jugamos perder la categoría. Viví momentos duros, de los que se aprende bastante. Imagino que de ahí viene mi madurez.

¿Cuánto de importante es tener la cabeza bien puesta a esta edad, sobre todo cuando le dicen desde que era pequeño que es tan bueno?

Pues creo que es lo más importante. Tener un entorno tranquilo, que no se te suban mucho los humos, ser tú mismo. El fútbol, aunque sea un trabajo para nosotros, es un deporte, hay que disfrutarlo porque desde pequeño yo siempre he querido lo que tengo ahora, ser futbolista. Y tener clara una cosa: que los elogios no se te suban y que cuando las cosas vayan mal y se te critique no te hundas. Hay que mantener un equilibrio mental.

¿Le abruma verse en la prensa siendo tan joven como estrella, futuro Balón de Oro, ofertas de otros clubes?

Sin más. A ver, forma parte del fútbol. Al principio se me hacía un poco raro e incluso no me gustaba salir tanto en la prensa. Pero sé que tiene que ver con esto y cuanto más salga significará que están yendo bien las cosas.

¿Y ahora le gusta cuando se ve en una portada?

No es algo que me guste o que me ilusione, la verdad, pero es lo que hay. Tiene que ver con el fútbol y si hay que salir, pues se sale.

Ha hablado de la época difícil del Mallorca, se fogueó también en el Español, luego tuvo el año pasado el disgusto de la Euro sub 21 en la que España perdió ante Alemania... ¿De las experiencias más complicadas ha aprendido más?

Sí. Se aprende más de las experiencias malas que de las buenas, creo. Siempre no se puede ganar. En el Español fue también un año complicado, aunque a nivel personal fue muy bueno para mí. Y luego tuve un año muy bueno en el Real Madrid, ganando muchos títulos. En la final de la sub 21 perdimos, fue duro, pero te curtes.

Durante su carrera, en cada competición en la que jugaba salía y marcaba un gol. Pues aquí tiene el Mundial.

Sí, la verdad es que es una nueva competición con la que siempre soñé. Desde pequeño me imaginé con jugar en este torneo y estoy muy contento por estar aquí, y ahora tengo muchas ganas con lo que viene. Es un momento muy importante para la selección, ya estamos en octavos, y espera un partido complicado ante Rusia.

De momento ha tenido unos ratitos, pero no ha sido titular. ¿Cómo lo está viviendo en el banquillo? ¿Sufre?

Se pasa peor en el banquillo que en el campo, sí que es verdad. Además, los partidos están siendo muy intensos, complicados, y ahora lo serán más. Estamos en octavos, si fallas te vas para casa, así que hay que estar preparados. Tocará sufrir, pero así es el Mundial.

Cuando entra en el campo, siempre da la sensación de que agita los partidos. ¿Comparte esa reflexión?

Siempre que estás en el banquillo se ven mejor las cosas, las analizas. Desde fuera siempre es más fácil ver las soluciones y cuando estás en la banda sigues el juego y te dices: “Aquí podría hacer esto, se podría hacer aquello otro por ese costado...”. En el banquillo, todos nos creemos los mejores del mundo y vemos cosas que parecen más fáciles y que podemos cambiar, pero hay que entender la dificultad. Cuando entras, intentas mejorar lo que hay dentro del campo.

¿Y se aplica cuando se entra al campo todo lo que ve desde fuera?

A ver, los que entramos desde el banquillo intentamos cambiar algo, claro. Cuando las cosas no funcionan o no salen del todo bien, ves lo que está faltando, que falta tiro desde fuera, que no se llega por las bandas...

¿Al suplente, le invade más ansiedad o nerviosismo que al que juega?

Nerviosismo tampoco es. Ni ansiedad. Pero sí que se ve muy diferente en el campo que desde fuera. Las sensaciones son distintas, cada partido es diferente... Solo hace falta ver los de este Mundial. Contra Irán era dificilísimo romper esa barrera, son 90 minutos contra un equipo que se plantea un duelo muy defensivo, y costó lo suyo hacer un gol. Pero todas las selecciones nos conocemos mucho y nosotros tenemos un estilo muy definido.

¿España tiene más opciones ante un rival que propone golpes?

Sí. Además, en el recorrido que hemos tenido hasta ahora se ha visto que contra las selecciones grandes suele haber más espacios y hemos demostrado que podemos desarrollar mejor nuestro fútbol. Preferimos a alguien enfrente que quiera jugar, que sea más ofensivo. Nos ha costado más contra los equipos que se encierran, pero nos podemos encontrar siempre como ya ha pasado en la fase de grupos. Pero a partir de ahora, en octavos, los equipos serán más ofensivos y podremos aplicar mejor nuestro estilo.

El primer rival es Rusia.

Es un buen equipo, ha hecho dos muy buenos partidos y es ofensivo, va al ataque y puede hacer daño. Habrá que tener cuidado con ellos porque son peligrosos, sobre todo arriba con gente de calidad y talento.

¿Qué tiene de innato ese disparo que posee y cuánto trabajo hay para golpearle así a la pelota?

Pues es una mezcla de las dos cosas. El golpe siempre lo he tenido, desde pequeñito le he pegado muy bien al balón. Y a medida que vas creciendo, vas teniendo más potencia y la trabajas. Se trata de soltar bien la pierna y más con estos balones, que se mueven bastante... Los porteros sufren bastante, pero a los delanteros nos va mejor, claro.

¿Cuando chuta, ya ve el gol?

Primero ves la portería. Intentas que vaya a puerta, dirigir un poco. Pero, como digo, con estos balones, si van a puerta, fuertes y se mueven un poco, dificultas las cosas a los porteros.

¿Por qué España no dispara desde lejos?

Es verdad que pecamos a veces de querer llegar a la línea de fondo o hasta la portería con alguna pared o con toques, pero tampoco nos ha ido mal, ¿eh? Aunque sí que es bueno, ante equipos como Irán o Marruecos, tener ese recurso de poder tirar desde fuera.

También es muy peculiar en usted esas carreras empezando desde atrás, con esa velocidad y llevando la pelota pegada al pie.

En esas jugadas hay que verlo claro. Se trata de coger el balón y ver dos o tres rivales, pensar que puedes driblarles, que puedes llegar a la portería, y que puedes marcar gol. Es la decisión que tomas en un momento y es una decisión que si tomas la has de aplicar hasta el final. Ir con toda la confianza del mundo y pensar en el gol.

Le llamó Lopetegui para este Mundial y ahora lo tendrá en el Madrid. ¿Qué le parece lo que pasó y que opinión le merece como técnico?

Nos sorprendió mucho todo lo que pasó. Nos pilló por sorpresa, pero ya queda atrás. Es un entrenador muy bueno para el Real Madrid, tiene unas ideas de fútbol que encajan con lo que el club busca, con lo que los jugadores quieren. Va a hacer un gran trabajo.

¿En la porra que han hecho, ha puesto que iba a marcar un gol?

Pues mire, en la porra tengo que decir que voy líder. He acertado bastantes resultados. Alemania es verdad que he fallado, pero en lo demás voy bastante bien. Quién iba a marcar no poníamos, solo el máximo goleador del torneo. Y ahí he puesto a Diego Costa.