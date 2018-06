Cholista en Moscú

hughes

A primera vista, nadie diría que la seria periodista que trabaja en el departamento de prensa de la federación rusa es una forofa encendida del Atlético de Madrid. Aunque bien mirado, por qué no. Además de periodista y rusa, Daria es muy rojiblanca. No le viene de parte de madre, ni de padre, nadie emigró en su familia, ni vio la luz en un viaje de fin de curso a Madrid. El motivo fue la mirada de Godín. «Era un partido televisado contra el Barcelona y me gustó la mirada de Godín. En su mirada había muchas ganas de ganar».

Eso fue hace cinco años. Hasta entonces solo le gustaba el hockey. «Para mi fue antes el Atleti que el fútbol». Después de ese tiempo, Daria maneja ya todos los argumentos habituales del colchonero más ferviente y considera al Atlético «una forma de vida». No solo lo piensa. Lo ha puesto como lema en whatsapp y en sus redes sociales; las razones de su sentimiento las tiene claras: «Los principios del Atleti son ser honesto, sincero, dedicado. Morir, sufrir por un objetivo. Yo intento vivir así».

Daria Matrosova

Daria Matrosova pudo saludar hace unos días a Godín en el Rusia-Uruguay. «Con ello el círculo se completó». Le estrechó la mano y le enseñó su tatuaje con el escudo. «El viejo escudo del Atlético. El escudo de siempre. Mi tatuaje es en parte una protesta contra el cambio». Sigue admirando a Godín, pero su ídolo actual es Oblak. «Me gustan los porteros y es un buen hombre, muy paciente y trabajador».

Daria no conoce en Moscú más rojiblancos que su novio, otro colchonero moscovita al que conoció hace dos años en una red social. «Él era atlético mucho antes, desde hace diez». Los dos se defienden en español y han viajado juntos a Madrid para ver al equipo, era el tercer viaje para Daria. «Madrid me encanta, aunque ahora es muy caro. No sé cómo alguien puede decir que no es divertido».

Todos esos vínculos los encendió la voluntad de ganar que ella detectó en Godín. En su red social se percibe, mezclada con la dedicación a Rusia y al trabajo, el rastro de la pasión por el Atleti. En las últimas horas, los mensajes en ruso se alternan con las muestras de consternación por la marcha de Gabi.

El partido del domingo entre Rusia y España lo verá en el estadio Luzhniki. «Creo que España es favorita, pero no puedo dejar de creer en Rusia».