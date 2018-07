S. D.

El mayor evento futbolístico del mundo está a punto de concluir. El estadio Luzhniki de Moscú cerrará el la fiesta del balompié por excelencia este domingo, siendo a su vez testigo del duelo entre los dos últimos supervivientes del torneo. Francia y Croacia, que se verán las caras por sexta vez en su historia.

La efímera trayectoria de Croacia en este deporte -no se declararon Estado independiente hasta 1991- no ha impedido que escribiesen sus páginas en los anales del fútbol. De entre ellas sobresalen sus cruces con la selección francesa, de los que no guardan un grato recuerdo.

Un balance de 3 victorias para Francia y dos empates muestran una estadística nada favorecedora para Croacia, que nunca ha logrado vencer a los galos. Estos fueron los enfrentamientos:

Mundial de 1998

Partido por las semifinales del Mundial. Croacia hacía historia al llegar a dicha eliminatoria en su primera participación en este torneo. Enfrente se encontraba Francia, la anfitriona del evento.

La primera confrontación entre ambas selecciones se resolvió con un 2-1 en favor de los galos. Un gol de Sucker en el minuto 46 hizo soñar a los croatas con la gloria, pero un doblete del defensa Lilian Thuram culminaron la remontada de la que se convertiría en la campeona del mundo.

En aquel momento, Croacia quedó abocada al partido por el tercer puesto ante Holanda. Su victoria por 2-1 supuso la mejor marca de la selección balcánica su historia en los mundiales.

Amistoso en 1999

Tan sólo un año después de las semifinales de Francia, las dos selecciones volvían a verse las caras, esta vez en un combate descafeinado, en el que ninguna se jugaba nada más que el honor.

Victoria contundente de «los bleus» por 3-0. Los goles de Robert Pires, Florian Maurice y Tony Vairelles certificaron una victoria contundente para Francia.

Amistoso en el año 2000

El estadio Maksimir de la capital croata acogió el encuentro entre los dos conjuntos. Pires y Trezeguet se encargaron de sentenciar en la segunda parte el enfrentamiento, que finalizó 2-0.

Eurocopa 2004

Segundo partido oficial y cuarto choque entre Francia y Crocia. Las dos entidades coincidieron en el grupo B de la fase previa. Empate a 2 en la segunda jornada de la liguilla, en la que los galos se clasificaron como líderes, mientras que los balcánicos cayeron eliminados.

Corto recorrido de Croacia en este torneo. Francia, por su parte, caería de forma sorprendente en los cuartos de final ante Grecia, que más adelante se convertiría en campeona.

Tercer Amistoso

Partido que no pasará a la historia por su juego. Empate a cero en casa de los franceses, en Saint Denis. Esta fue la última vez que Francia y Croacia se vieron las caras, la quinta de su historia.