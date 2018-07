Griezmann explica por qué no celebró su gol a Uruguay

Antoine Griezmann, autor del segundo gol en el partido de cuartos de final ante Uruguay, no celebró el tanto a pesar de su importancia, un detalle que llamaba la atención porque sentenciaba el duelo y metía a su selección en la semifinal (0-2). Al término del encuentro, en el que fue elegido MVP, explicaba en rueda de prensa su gesto de sobriedad tras el tanto, en el que se vio favorecido por un grave error de Muslera. «En mis primeros pasos en el mundo del fútbol siempre tuve un uruguayo que me ayudó, que me enseñó lo bueno y lo malo de este deporte y de la vida. Entonces tengo mucho respeto a Uruguay y al margen estaba jugando contra amigos», aseguraba el delantero de la selección gala.

Griezmann, que siempre se ha manifestado un gran admirador de Uruguay, mantiene un gran relación de amistad con los charrúas Diego Godín, padrino de hija- y con José María Giménez, ambos compañeros de equipo en el Atlético de Madrid y este viernes rivales en el partido de cuartos de final.

Numerosos aficionados uruguayos han mostrado, a través de mensajes en las redes sociales, su agradecimiento al delantero francés por ese gesto de respeto.

Griezmann, de 27 años, había afirmado días antes en declaraciones a la FIFA que considera a Uruguay su «segundo país». «Es una nación y un pueblo que a mí me encantan. Tengo muchos amigos allá», afirmó en la previa del duelo de cuartos de final jugado este viernes.