El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que el ganador del Mundial fue África. El dirigente ha sostenido en la televisión estatal del país sudamericano que el éxito de Francia en la Copa del Mundo se debe a la inmigración.

«Ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África realmente, los inmigrantes africanos que han llegado a Francia», ha afirmado Maduro, quien también ha señalado que los «bleus» obtuvieron el campeonato «gracias a los jugadores africanos o hijos de africanos». Además, ha hecho un llamamiento para que cese en Europa «el racismo y la discriminación contra los inmigrantes y los pueblos africanos».

El comentario de Maduro no ha pasado desapercibido en Francia. El diputado Jean-Christophe Lagarde, presidente del partido Unión de los Demócratas e Independientes, ha anunciado que denunciará al presidente venezolano por incitación al odio racial.

«Francia no mira tu origen. Cuando llegas aquí, quieres ser francés y compartes nuestros valores. Nos da igual tu color de piel, tu religión, tus antepasados, etc. Todo lo contrario. Maduro, que maltrata su país, no conoce Francia», ha contestado Lagarde a Maduro en una entrevista a la radio «France Info».