Cuando todo el mundo vaticinaba una sencilla victoria de Croacia frente a Dinamarca en los octavos de final del Mundial de Rusia después de la firmeza mostrada por Modric y los suyos en la fase de grupos, los daneses plantaron cara y forzaron un desenlace de la eliminatoria en la tanda de penaltis con un Kasper Schmeichel espectacular en la portería.

El guardameta danés, hijo del mítico Peter Schmeichel, portero que brilló tanto en la selección como en el Manchester United, detuvo un penalti a Modric a pocos minutos de finalizar la prórroga, y dos más en la tanda de penaltis. Sin embargo, de nada sirvieron ante los tres que atajó Subasic en sus turnos del fatídico desenlace.

Pese a la derrota, el padre del portero de Dinamarca, que protagonizó una de las imágenes del partido con sus nervios en el palco, quiso enviar un mensaje a su hijo y a sus compañeros.

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did 🇩🇰 #WorldCuppic.twitter.com/vhGZQtDyJm