El mensaje de Cruyff se instala en Croacia

R. Errasti

«Tomo las palabras de Cruyff como referencia. Me inspiró lo que él solía decir antes del partido, de que hay salir a disfrutar («Salid y disfrutad» fue el mensaje que dio a sus jugadores el día de la final de la Liga de Campeones en Wembley en 1992). Y es lo mismo que nos dice nuestro entrenador Dalic, que nos relajemos y nos divirtamos», apuntó Luka Modric antes de la final del Mundial y pidió «dejar las emociones a un lado» y «darlo todo» en la final del domingo en Luzhniki. El centrocampista, que quiso pasar por encima de aspectos negativos del pasado, quiso dar importancia al papel de su técnico en el equipo. Llegó en octubre, para solo un partido, pero lo ganó en Ucrania y logró la repesca en la que tumbó a Grecia para estar en elMundial de Rusia. «Él llegó en un momento difícil, cuando la clasificación estaba en duda, pero nos dijo que debíamos confiar en nosotros porque éramos grandes jugadores. Hoy estamos en la final de la Copa del Mundo», celebró.

Modric insistió en la ilusión por el posible primer título y por eso insistió estar «enfocado solo en el éxito de mi selección. Es muy agradable estar entre los posibles candidatos (al Balón de Oro) pero no me preocupan los premios individuales. Quiero que ganemos la Copa. El resto está fuera de mi control». Por eso, optó por «dar incluso más que en anteriores partidos, queremos hacer felices a todo nuestro país. No hay que cambiar nada a la hora de preparar la final: estar tranquilo y trabajar como hasta ahora» y explicó que si ganan el título dedicarán «nuestro triunfo a todos los que han vestido la camiseta croata» y a su compatriota Ivan Turina, fallecido hace cinco años.

Y es que muchos de ellos, como él, han tenido «un camino difícil, pero nunca hay que rendirse, hay que creer en ti mismo, y ser autosuficiente. En el camino hay subidas y bajadas, pero hay que luchar para hacer realidad tus sueños. Eso es lo que me motivó en mi carrera. Nunca dudé de mí mismo. No tienes que ser alto para jugar al fútbol. He respetado las expectativas de otros y sus palabras cuando no me aventuraban un gran futuro como futbolista. Esas críticas me sirvieron de gran motivación. Estoy contento donde estoy. No me molestan las críticas, solo me motivaron», dijo antes de pasar de puntillas sobre su infancia y lo sucedido en la guerra. «No me gusta recordar al pasado, todo te influye, pero no quiero hablar del pasado, sino mirar el futuro».

Eso sí, explicó que es muy probable que vean el partido entre Nole Djokovic y Rafa Nadal, después de que el serbio dijese que iba con los arlequinados este domingo y haya sido criticado por algún líder de extrema derecha. «Vimos el último set de ayer y estoy seguro de que si tenemos oportunidad, lo veremos esta tarde. Desde que él nos apoya, somos su fan».

Por último, destacó la importancia de Mario Mandzukic en el juego de Croacia- «es muy importante para nosotros, nos da otra motivación, cuando lo ves en el campo, te vienes arriba» antes de desear que, como en semifinales, el delantero. «marque de nuevo el gol ganador en la final».