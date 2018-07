Courtois pide perdón a Francia

EP

El portero belga Thibaut Courtois pidió disculpas a los jugadores franceses después de criticar el juego de los 'bleus' y de las palabras pronunciadas por Antoine Griezmann, al que dio la razón diciendo que «lo más importante es ganar, no cómo se gana».

«Puede que reaccionase de manera brusca, pero les pido que entiendan que volvía al vestuario caliente, dos minutos después de perder una semifinal y no me sentía peor que mi oponente», añadió Courtois, que tachó de «antifútbol» el juego de los franceses.

«Mis palabras no quieren decir que no jugasen bien. Griezmann tiene razón al decir que lo más importante es ganar, no cómo se gana. Esto es un malentendido, puede haber reaccionado un poco duro. Perdón», añadió el cancerbero del Chelsea, cuyo futuro cada vez parece más cercano al Real Madrid según apuntan medios belgas.

De vuelta al Mundial, Courtois destacó el tercer puesto conseguido por Bélgica tras ganar a Inglaterra (2-0). «Por supuesto, todo el mundo quiere estar en el escalón más alto del podio, pero ser tercero ya es hermoso», apuntó.

«Hay un poco de decepción después del partido contra Francia, pero va pasando», agregó el portero, que no tiene preferencias por la final entre Francia y Croacia este domingo (17:00): «Seré del mejor equipo. Espero que sea un buen final», finalizó.