En Argentina los ecos del mal juego de la selección en el Mundial de Rusia y su temprana eliminación no terminan de apagarse. Las críticas contra los internacionales, contra Lionel Messi y, sobre todo, contra el seleccionador Jorge Sampaoli no cesan desde que se consumase el fracaso de la albiceleste.

El último ataque contra el técnico ha llegado del entorno de uno de sus futbolistas, Gonzalo Higuaín. Su padre, Jorge, ha lamentado la suplencia del delantero en el partido de octavos de final ante Francia, en el que quedó sellado el destino argentino.

«De verdad, no llego a encontrar una explicación válida que pueda sostener esta decisión», se quejó el padre del 'Pipita' en el programa 'Animales sueltos' de Canal América. «No sé por qué jugamos sin nueve contra Francia. Él habrá tenido sus motivos, pero a veces es difícil: hay dos delanteros que juntos han sumado 600 goles y no juega ninguno de los dos... Si no te gusta uno, pon al menos al otro», argumentó en referencia a su hijo y al 'Kun' Agüero.

«El desarrollo del partido no nos favoreció. Comenzamos con la idea del falso nueve y terminamos con Enzo Pérez de delantero centro. Me parece al menos extraño todo esto. Creo que lo justo habría sido sacar al campo un atacante más», zanjó.

Según medios argentinos, lo único que está frenando el cambio de seleccionador es la cláusula de 20 millones que blinda el contrato de Sampaoli en caso de una rescisión anticipada del contrato.