Primera gran bronca del Mundial 2026: designan como 'Partido del Orgullo' el Egipto-Irán, donde la homosexualidad es ilegal

La suerte, tan voluble como revoltosa en ocasiones, ha deparado el primer gran conflicto del Mundial de fútbol que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Es, además, un problema con aristas de índole política, humanitaria y, por supuesto, deportiva.

El escenario de tan peliagudo asunto es Seattle, una de las sedes estadounidenses del torneo. Antes de los dos sorteos celebrados la semana pasada —el que distribuyó en 12 grupos a las 48 selecciones participantes y el que decretó los lugares, días y horas de disputa de los encuentros—, el comité organizador local del Mundial en la citada ciudad había designado como 'Partido del Orgullo LGBTQ+' el encuentro que se jugará el 26 de junio en el estadio Lumen Field.

La razón de la elección de esa fecha radica en que se trata del viernes que abre el fin de semana del Orgullo LGBTQ+ que se celebra anualmente en la que es la ciudad más grande del estado de Washington. Lo que nadie imaginó es que la fortuna balompédica decretase que los contendientes en ese partido serían los equipos nacionales de Egipto e Irán.

Se trata de la última jornada que disputarán las selecciones encuadradas en el Grupo G. Así, Bélgica y Nueva Zelanda jugarán el otro encuentro ese mismo día y a idéntica hora —23:00, 8 de la mañana del sábado en España—en Vancouver (Canadá).

Lo que ya no es tan seguro es que puedan desarrollarse en el estadio los actos previstos para celebrar el Orgullo LGBTQ+, toda vez que los gobiernos de Irán y Egipto criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. En el país asiático la homosexualidad puede llegar a ser castigada con la pena de muerte, mientras que en la nación norteafricana las personas homosexuales son objeto de persecución al amparo de leyes de moralidad pública y procesadas por «libertinaje».

De momento, Mahdi Taj, presidente de la Federación de fútbol iraní ya ha lanzado el primer aviso. «Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto», manifestó en la televisión estatal.

«El 'Partido del Orgullo' se programó para celebrar y realzar los eventos del Orgullo en Seattle y en todo el país, y se planeó con mucha antelación. —declaró un portavoz del Comité Asesor del Partido del Orgullo (PMAC)— Es una expresión, liderada por la ciudad anfitriona, del compromiso de Seattle y el estado de Washington de crear un entorno acogedor e inclusivo donde todos se sientan bienvenidos: jugadores, aficionados, residentes y visitantes».

Esta cita es la primera gran prueba de carácter social a la que se enfrenta la FIFA. Durante el anterior campeonato del mundo, Qatar 2022, otro país musulmán con leyes draconianas contra las relaciones homosexuales, el máximo organismo del fútbol ya recibió duras críticas por plegarse a las exigencias gubernamentales cataríes y amenazar con sancionar a los jugadores que llevaran brazaletes con los colores arcoíris.