España, a las puertas de su decimotercer Mundial consecutivo

La selección tiene prácticamente atada la cita en 2026, en la que De la Fuente se estrenaría con 65 años

El vendaval perfecto de la selección

Los jugadores de España celebran uno de los goles ante Georgia EFE
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Enviado especial a Tiflis (Georgia)

En Tiflis acaba el partido que clasifica virtualmente a España para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026 (solo un 0-7 o similares de Turquía lo evitaría el martes) y, cerca de la medianoche, se abre el abanico de las ... rutinas que han convertido a la selección en una maquinaria casi perfecta, un gusto para el paladar cada aparición de la 'Roja' y un candidato a todo en la Copa del Mundo.

