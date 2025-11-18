Suscribete a
España 2 - 2 Turquía

Al Mundial con una noche fría

España sella la clasificación en su peor partido y cede un empate a Turquía, que pudo ganar en Sevilla

El uno por uno del España - Turquía: Olmo y Oyarzabal meten a España en el Mundial

Oyarzabal celebra el gol del empate de España
José Carlos Carabias

Sevilla

Una noche fría en Sevilla, sin atmósfera envolvente ni tensión competitiva concreta la clasificación de España para el Mundial 2026. El peor partido de la selección en esta fase se resuelve con un empate y gracias ante Turquía, un equipo que obligó ... a recordar que hay portero en Unai Simón. Dos goles en contra anularon este tramo inmaculado del grupo español.

