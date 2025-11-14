Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL

Muere Xabier Azkargorta, histórico entrenador español, a los 72 años

El extécnico vasco falleció en Bolivia, donde residía después de haber dirigido a la selección del país andino

Estas son las selecciones ya clasificadas para el Mundial tras el billete logrado por la Francia de Mbappé

Xabier Azkargorta
Xabier Azkargorta RRSS

A. L. Menéndez

Francisco Javier Azkargorta Uriarte (Azpeitia, Guipúzcoa, 26 de septiembre de 1953), conocido en el mundo del fútbol como Xabier Azkargorta, falleció este viernes en Santa Cruz de la Sierra, municipio de Bolivia, a los 72 años de edad.

El exentrenador vasco falleció después de ... sufrir varias complicaciones cardíacas en la última década. En España dirigió al Nàstic, Espanyol, Valladolid, Sevilla y Tenerife. En total, 229 partidos en Primera División.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app