Muere Xabier Azkargorta, histórico entrenador español, a los 72 años

Francisco Javier Azkargorta Uriarte (Azpeitia, Guipúzcoa, 26 de septiembre de 1953), conocido en el mundo del fútbol como Xabier Azkargorta, falleció este viernes en Santa Cruz de la Sierra, municipio de Bolivia, a los 72 años de edad.

El exentrenador vasco falleció después de ... sufrir varias complicaciones cardíacas en la última década. En España dirigió al Nàstic, Espanyol, Valladolid, Sevilla y Tenerife. En total, 229 partidos en Primera División.

También fue director deportivo del Valencia. La noticia de su muerte ha impactado en todos esos clubes, donde Azkargorta dejó huella y es recordado y muy querido. Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta, entrenador del RCD Espanyol entre 1983 y 1986. Con 134 encuentros, se convirtió en el 7º técnico con más partidos en la historia del Club.



Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/jK49ZHakpE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 14, 2025 Posteriormente, año 1993, el entrenador guipuzcoano emigró a Bolivia, donde logró el que es su gran éxito profesional: la clasificación de la selección andina para el Mundial de Estados Unidos en 1994. Trotamundos incansable, también dirigió en Chile, México y Japón. Pero su maltrecho corazón se había quedado para siempre en Bolivia. Regresó al país sudamericano, donde es una leyenda, y entrenó a los clubes más importantes: Oriente Petrolero, Bolívar, Sport Boys y Atlético Palmaflor. View this post on Instagram Con el Bolívar logró alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores 2024 (la Champions de América del Sur). En 2020 dejó definitivamente los banquillos, pero hasta que su precaria salud se lo permitió aún realizó algunas funciones administrativas y de asesoría deportiva.

