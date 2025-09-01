Muere el portero de un equipo burgalés, de 33 años, tras sufrir un infarto durante un partido

Daniel Gomes Vila, de 33 años y portero del Montija CF, murió este domingo poco después de sufrir una parada cardiorespiratoria mientras disputaba un amistoso el campo de fútbol de Los Robles, en Montija, localidad de la comarca de Las Merindades de menos de un millar de habitantes.

El guardameta se desplomaba sobre el terreno de juego en los últimos minutos del amistoso el Zuazo CF, un equipo de Baracaldo, después de que hubiera recibido un gol y enviara el balón para que los jugadores de su equipo sacaran desde el centro del campo.

Daniel Gomes fue atendido sobre el terreno de juego por sus compañeros hasta la llegada de una UVI móvil, que lo trasladó al guardameta al Hospital de Cruces, aunque falleció en el trayecto. La autopsia ha confirmado que la causa de la muerte fue un infarto, según confirmaba a Radio Nervión la directiva del equipo.

El guardameta, que llevaba años sin jugar en ningún equipo, estaba probando con el Montija C.F., conjunto de la Primera División Provincial de Aficionados de Burgos, para formalizar su ficha y ya había disputado varios partidos de pretemporada, aunque aún no se había realizado el reconocimiento médico.

