Muere Juan Padrón, a los 89 años, histórico dirigente de la Federación Española de Fútbol

Juan Padrón Morales, histórico dirigente del fútbol canario y de la Federación Española, donde ocupó durante varias décadas un papel destacado, ha fallecido este lunes a los 89 años de edad.

Nacido en San Cristóbal de La Laguna (1936), Padrón fue presidente de la Federación Tinerfeña y alcanzó la vicepresidencia de la RFEF, donde fue un cargo relevante durante años, siempre de la mano de Ángel María Villar. Ambos presentaron una candidatura que les aupó al control federativo en 1984, lo que llevó a Padrón a formar parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA.

Hombre fuerte de la RFEF durante el mandato de Villar, Padrón fue una figura importante para el crecimiento de la institución, pero también se vio salpicado por escándalos y contenciosos en que los que se vio envuelta la cúpula federativa, entre ellas la 'Operación Soule', que le llevó ante la Audiencia Nacional e incluso a la cárcel durante un breve espacio de tiempo.

Como futbolista desarrolló su carrera como en el CD Tenerife, equipo con el que debutó en Segunda división en la temporada 1954-55, a los 18 años. En la temporada 1956-57 firmó ocho goles y, años más tarde, fue uno de los protagonistas del histórico ascenso a Primera división celebrado en la campaña 1960-61, el primero de la institución en la que militó durante once cursos. Tras colgar las botas, se incorporó como directivo a la Federación Tinerfeña de Fútbol, institución que terminó presidiendo durante décadas (1978-)2022.

Las muestras de pesar de clubes, dirigentes y figuras relevantes del deporte han comenzado a sucederse tras conocerse la luctuosa noticias del fallecimiento de Juan Padrón. La RFEF, a través de una nota oficial publicada en sus medios medios, ha mostrado su pésame por la muerte del que fuera su vicepresidente durante años. «La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la RFEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA. Padrón nos ha dejado este lunes en su querida Tenerife a la edad de 89 años. Descanse en paz».

⚫ La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la RFEF, además de… pic.twitter.com/5ifcJZyijC — RFEF (@rfef) August 18, 2025

El CD Tenerife también ha mostrado su pesar por el fallecimiento del que fuera su jugador durante once temporadas (1954-1965), en las que disputó 226 partidos y marcó 27 goles, siendo uno de los futbolistas que más veces ha vestido la camiseta del equipo chicharrero.

El #tinerfeñismo está de luto tras el fallecimiento este lunes, a los 89 años, de Juan Padrón Morales, jugador del #CDTenerife durante once temporadas (1954-1965), en las que disputó 226 partidos (27 goles) como #blanquiazul, 24.º más alineado en la historia del club.



Titular… pic.twitter.com/G4knDCXM9Q — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) August 18, 2025

Clubes como en Tenisca o el Mensajero, los dos conjuntos más representativos de la isla de La Palma, también han mostrado su pésame a través de sus medios oficiales.

⚫ ÓBITO | Desde el #CDMensajero queremos trasladar nuestras condolencias a familiares y amigos de Juan Padrón Morales, expresidente de la @FIFTenerife. #DEP pic.twitter.com/LqAbM4m7TO — C.D. Mensajero (@CDMensajero) August 18, 2025

#Pésame | La #SDTenisca lamenta el reciente fallecimiento a los 89 años de edad de D. Juan Padrón Morales, ex-presidente y ex-vicepresidente, respectivamente, de la @FIFTenerife y la @rfef



Desde la entidad mandamos un sentido pésame a familiares y amigos.#DEP — S. D. Tenisca (@SDTenisca) August 18, 2025

Durante su etapa como vicepresidente de la RFEF, la selección conquistó dos Eurocopas y el Mundial de 2010, y el complejo deportivo tinerfeño conocido históricamente como 'El Mundialito' lleva su nombre desde hace unos años.