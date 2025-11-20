Muere Iñaki Cabaleiro, entrenador de 36 años del club de Míchel Salgado en Dubai

«Hoy despedimos a un amigo, compañero y entrenador cuya pasión dejó una huella inmensa en nuestros jugadores y en toda la familia Fursan. Su legado permanecerá siempre en cada niño al que inspiró. Nuestros corazones están con su familia».

Con tan sentido mensaje, ... publicado este jueves en su cuenta oficial de la red social Instagram, el club Fursan Hispania MS2 Football Academy mostró su pésame por el fallecimiento del gallego Iñaki Cabaleiro, uno de sus entrenadores.

El Fursan Hispania fue creado en 2014 por Míchel Salgado, exlateral derecho del Real Madrid, en Dubai. Comenzó siendo una academia de fútbol, pero tras seis años de desarrollo, nació un club profesional que actualmente compite en la Second Division League, tercera categoría balompédica de los Emiratos Árabes. Antes de llegar a Dubai, en septiembre de 2023, Cabaleiro había sido técnico en la cantera del Celta y entrenador del Rápido de Bouzas. El equipo vigués, actualmente en Primera Galicia, también tuvo un recuerdo muy especial para Iñaki: Las muestras de dolor han sido numerosas, empezando por la familia de Míchel Salgado. Su hijo pequeño, Alan, futbolista del Fursan Hispania, escribió: «Vuela alto, míster. siempre te llevaremos en el corazón». Con idéntica pena se expresó su hermano Miguel: «Sigo sin creérmelo. Vuela alto, amigo. Siempre estarás con nosotros». La madre de ambos y esposa de Salgado, Malula Sanz también publicó una emotiva historia en Instagram: «Te quiero para siempre. Nuestra última foto, en Jordania, ¡y tú me cuidabas a mí!».

