Muere Iñaki Cabaleiro, entrenador de 36 años del club de Míchel Salgado en Dubai

El técnico del Fursan Hispania dirigió al Rápido de Bouzas y trabajó en la cantera del Celta

Italia premia a Polonara con la capitanía por su heroica lucha contra el cáncer

 

Iñaki Cabaleiro
Iñaki Cabaleiro RRSS

A. L. Menéndez

«Hoy despedimos a un amigo, compañero y entrenador cuya pasión dejó una huella inmensa en nuestros jugadores y en toda la familia Fursan. Su legado permanecerá siempre en cada niño al que inspiró. Nuestros corazones están con su familia».

Con tan sentido mensaje, ... publicado este jueves en su cuenta oficial de la red social Instagram, el club Fursan Hispania MS2 Football Academy mostró su pésame por el fallecimiento del gallego Iñaki Cabaleiro, uno de sus entrenadores.

