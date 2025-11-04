Suscribete a
Muere un entrenador de un infarto en mitad de un partido

El bosnio Mladen Zizovic, de 44 años, técnico del FK Radnicki 1923, sufrió un ataque al corazón y falleció horas después

El algoritmo mágico del Union Saint-Gilloise

Mladen Zizovic
Mladen Zizovic UEFA

L. M.

Mladen Zizovic, entrenador del FK Radnicki 1923 serbio, murió este lunes a causa de un infarto durante el partido que su equipo disputaba contra el Mladost Lucani. Sobre el minuto 20, el técnico bosnio, cayó desplomado al suelo y fue atendido de urgencia en ... la banda y fue trasladado a un hospital. Pero no se pudo hacer nada por su vida y falleció poco después.

