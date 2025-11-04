Muere un entrenador de un infarto en mitad de un partido

Mladen Zizovic, entrenador del FK Radnicki 1923 serbio, murió este lunes a causa de un infarto durante el partido que su equipo disputaba contra el Mladost Lucani. Sobre el minuto 20, el técnico bosnio, cayó desplomado al suelo y fue atendido de urgencia en ... la banda y fue trasladado a un hospital. Pero no se pudo hacer nada por su vida y falleció poco después.

Mladen Žižović, the manager of Radnički 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Lučani.



Here, the players are being informed of his passing.

El encuentro, que se había reanudado tras el parón de la asistencia médica, fue finalmente suspendido cuando los jugadores conocieron la noticia del fallecimiento pues la desolación fue absoluta en el vestuario y el cuerpo técnico.

Zizovic, de 44 años, había sido centrocampista en su época de jugador y se había incorporado al banquillo del FK Radnicki 1923 como entrenador principal hace apenas dos semanas.

«Nuestro club ha perdido no solo a un gran profesional, sino sobre todo a un gran hombre, un amigo y un deportista que, con todo su conocimiento, energía y nobleza, ha dejado un gran vacío en el corazón de todos los que lo conocían», señaló el club en un comunicado.

IN MEMORIAM:

Младен Жижовић (1980 – 2025)



Фудбалски савез Србије са дубоком тугом и неверицом примио је вест о изненадној смрти тренера ФК Раднички 1923, Младена Жижовића, који је преминуо у 45. години живота током утакмице Mozzart Bet Супер лиге Србије између Младости и… pic.twitter.com/Rc2FzcFQUn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 3, 2025

«La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, que murió durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su muerte representa una tremenda pérdida para toda la familia del fútbol», señaló la Federación Serbia de fútbol.

También la UEFA se hizo eco de su fallecimiento: «Zizovic, un excentrocampista internacional de Bosnia-Herzegovina, jugó durante dos décadas antes de ser entrenador, en 2017. Dirigió equipos como Radnik Bijeljina, Zrinjiski Mostar y Sloboda Tuzla. Lideró al Borac Banja Luka en la Conference League en la temporada 24-25, y clasificó hasta octavos, y se incorporó al Radnicki 1923 en octubre».