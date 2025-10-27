Suscribete a
Muere el canterano del Real Zaragoza Jorge Casado a los 15 años

Llevaba seis temporadas en el club maño, del que empezó a formar parte en categoría alevín

Real Zaragoza

ABC

El jugador del equipo de la categoría cadete del Real Zaragoza Jorge Casado falleció a los 15 años, según comunicó la entidad maña, que decretó además este lunes como día de luto oficial paralizando al completo la actividad del club.

«El Real Zaragoza ha ... decretado este lunes como día de luto oficial tras el fallecimiento de su jugador de cantera Jorge Casado Roche a los 15 años», informó el conjunto aragonés en un comunicado publicado en su página web.

