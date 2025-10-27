Muere el canterano del Real Zaragoza Jorge Casado a los 15 años

El jugador del equipo de la categoría cadete del Real Zaragoza Jorge Casado falleció a los 15 años, según comunicó la entidad maña, que decretó además este lunes como día de luto oficial paralizando al completo la actividad del club.

«El Real Zaragoza ha ... decretado este lunes como día de luto oficial tras el fallecimiento de su jugador de cantera Jorge Casado Roche a los 15 años», informó el conjunto aragonés en un comunicado publicado en su página web.

Jorge Casado era socio zaragocista desde niño y entró en la cantera del club maño como alevín, jugando este curso su sexta temporada en la entidad. «Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza», lamentó el comunicado. La ciudad deportiva del Real Zaragoza, «devastado ante la trágica noticia», paralizará por completo su actividad y el primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su entrenamiento. La familia zaragocista, de luto por el fallecimiento del jugador cadete Jorge Casado



El club decreta día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad este luneshttps://t.co/Si8S3kxszD pic.twitter.com/RgNaxHlOAw — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025 «Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge», concluyó el comunicado.

