Muere a los 86 años Bobby Charlton, el mejor futbolista inglés y superviviente del accidente de Múnich

Para la FIFA y para muchos aficionados ingleses, ha sido el mejor futbolista de la historia de las islas británicas. A los 86 años ha fallecido este sábado Bobby Charlton, leyenda del Manchester United que dio otro nombre al estadio de Old Trafford. Lo bautizó como el 'Teatro de los Sueños'. Integrante de la selección inglesa que conquistó el Mundial 1966, hombre récord junto a Wayne Rooney en los números con su equipo nacional, Charlton fue uno de los supervivientes del desastre aéreo en Múnich en el que murieron ocho futbolistas del Manchester United. El exfutbolista llevaba años lidiando con la demencia que le fue diagnosticada en 2020.

Nacido el 11 de octubre de 1937 en Ashington, Inglaterra, Robert 'Bobby' Charlton demostró muy pronto el talento que poseía con el balón en los pies. Jugador de gran visión, fina técnica y grandes dotes para anotar goles, fue reclutado con 15 años por el Manchester United.

Debutó con 18 años en Old Trafford y ya no se movió de ese escudo y ese estadio hasta el final de sus días como futbolista. En aquel fútbol de hace medio siglo con dorsales del 1 al 11, Charlton solía jugar con el 9, aunque no era un delantero centro al uso. Era muy preciso en los pases, tenía una gran técnica y, según sus compañeros de la época, ética en el trabajo.

En Manchester se convirtió en leyenda. Contribuyó a la consecución de tres títulos de Liga y, en el culmen de su carrera, fue el autor de los dos goles que otorgaron al Manchester United su primera Copa de Europa al derrotar al Benfica. Fue, en 1968, la primera Champions del equipo rojo.

La entidad había vivido diez años antes un episodio trágico. El United regresaba a Inglaterra después de un partido con el Estrella Roja en Belgrado, hizo escala en el aeropuerto de Múnich para repostar combustible y se produjo un accidente aéreo.

El avión de la British Airways se estrelló y murieron 23 personas, entre futbolistas, cuerpo técnico, periodistas y personal aéreo. Uno de los supervivientes fue Bobby Charlton. En torno a él se realizó la reconstrucción del equipo.

El balón no entró

Con la selección inglesa fue convocado para cuatro ediciones de la Copa del Mundo (1958, 1962, 1966 y 1970), aunque en la primera de ellas no llegó a debutar. En 1966, en el Mundial que se disputó en Inglaterra, Charlton fue uno de los artífices del equipo que llegó a la final y ganó el título en aquella célebre jugada del balón al larguero que no entró en la portería lanzado por Hurst en la prórroga.

Aquel título mundial le valió la conquista del Balón de Oro en 1966. Fuera del campo, consiguió también numerosas distinciones. Fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 1994 por sus contribuciones al fútbol y a causas benéficas.