Mourinho se deja querer: «¿Quién dice que no al Benfica? Yo no»

Veinticinco años después, José Mourinho está a punto de volver a ser entrenador del Benfica, el club en el que se estrenó como técnico principal en el año 2000. A su llegada a Lisboa, Mourinho confesó que siempre había estado en sus ... planes regresar un día a Portugal para ser seleccionador. Aunque pensaba tomarse un tiempo de descanso tras ser despedido del Fenerbahçe turco, no ha podido resistirse a la invitación de Rui Costa, presidente del Benfica. Bruno Lage, su antecesor, fue destituido anoche.

«¿Quién es el entrenador que dice no al Benfica? Yo no», han sido las primeras palabras del técnico portugués nada más aterrizar en la capital lusa. La prensa portuguesa avanza que Mourinho dirigirá al Benfica esta temporada y la próxima. Para Mourinho, esta puede ser la oportunidad ideal para romper el ciclo de despidos millonarios y demostrar que sigue luchando por títulos.

El técnico luso salió de Portugal cuando dejó de entrenar al FC Oporto, equipo con el que fue campeón nacional y conquistó la Liga de Campeones en 2003. Desde entonces, Mourinho ha pasado por varios clubes, conquistando un total de 26 títulos en un cuarto de siglo. Sin embargo, también es conocido por la cuantía acumulada en indemnizaciones por despido.

Del último club en el que estuvo, el Fenerbahçe turco, recibió una indemnización estimada en 15 millones de euros, la séptima compensación millonaria de su carrera por la rescisión anticipada de su contrato. A eso se suman otros despidos del Chelsea (en dos etapas), Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma. En total, Mourinho ha recaudado más de 109 millones de euros. La cifra más alta la recibió del Chelsea: casi 21 millones de euros en 2007, la primera vez que fue despedido.

Ahora, según la prensa lusa, 'The especial One' se prepara para firmar con el Benfica por dos temporadas. De momento, no se ha revelado el valor del contrato ni de la posible indemnización en caso de despido anticipado por parte del club lisboeta.

En sus primeras declaraciones, el portugués aseguró que no estaba en sus planes ser entrenador del Benfica, ni había previsto «regresar a casa para terminar la carrera» en este momento. «Lo que entraba en mis planes era, un día, ser seleccionador de Portugal», afirmó. «Antes de subirme al avión me preguntaron si podría interesarme entrenar al Benfica, y dije que sí», confirmó el técnico a los periodistas.

En ese momento, un aficionado le colocó una bufanda del Benfica sobre los hombros, que Mourinho no se quitó. Más tarde, al meterse en el coche para regresar a su casa, colocó la bufanda en la guantera, bien visible para las cámaras.

«Salí del club anterior hace tres o cuatro semanas, y si me preguntan si esperaba quedarme sin entrenar esta temporada... ya me conocen, soy un 'workaholic'», reconoció Mourinho. «Pero no quería tomar una decisión equivocada, solo por el hecho de no ser capaz de estar parado».

Mourinho regresa al Benfica exactamente 25 años después de entrenar por primera vez al club encarnado. En aquella ocasión, fue presentado el 20 de septiembre del año 2000, y este viernes, 20 de septiembre, estará de nuevo en el banquillo encarnado frente al Vila de Aves, en la sexta jornada del campeonato luso. El Benfica está actualmente en sexta posición de la tabla, con un partido menos y a cinco puntos del líder, el FC Oporto, equipo con el que Mourinho fue campeón antes de salir de Portugal.

Bruno Lage fue despedido anoche, tras la derrota del Benfica frente al Qarabag, en el Estadio da Luz, por 2-3. Curiosamente, José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe tras perder precisamente contra el Benfica y quedar eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En ese encuentro, Mourinho felicitó a su colega, que anteriormente se había burlado de él diciendo que era uno de los entrenadores «más conocidos de Setúbal y alrededores», y le dijo que en esse partido, «ganaron los mejores». «No soy la persona más conocida por su fair play, me costó mucho decírselo», reconoció Mourinho. Esos «mejores» son los jugadores que ahora liderará el portugués.

En el trayecto en coche hacia su casa en Azeitão, cerca de su localidad natal, Setúbal, muchos aficionados aprovecharon para saludar y pitar al vehículo, en lo que parece ser una buena acogida por parte de los benfiquistas, que ven en Mourinho la posibilidad de recuperar el liderazgo del campeonato luso. El eterno rival lisboeta, el Sporting Clube de Portugal, es el actual bicampeón.