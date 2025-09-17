Suscribete a
Mourinho se deja querer: «¿Quién dice que no al Benfica? Yo no»

Tras despedir a Bruno Lage, el club lisboeta se plantea la contratación del entrenador portugués

Mourinho, este miércoles en Lisboa
Virginia López

Lisboa

Veinticinco años después, José Mourinho está a punto de volver a ser entrenador del Benfica, el club en el que se estrenó como técnico principal en el año 2000. A su llegada a Lisboa, Mourinho confesó que siempre había estado en sus ... planes regresar un día a Portugal para ser seleccionador. Aunque pensaba tomarse un tiempo de descanso tras ser despedido del Fenerbahçe turco, no ha podido resistirse a la invitación de Rui Costa, presidente del Benfica. Bruno Lage, su antecesor, fue destituido anoche.

